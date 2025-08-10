En Montes de María las ovejas se convirtieron en aliadas para consolidar la paz

En la región de los Montes de María, marcada por el desplazamiento masivo de los años 2000, varias familias están regresando a sus tierras con una apuesta poco común: criar ovejas como base de una economía comunitaria. Aunque los retos persisten, muchos sueñan con convertirse en empresarios y encontrar en estas ovejas una oportunidad para quedarse en la tierra de la que la violencia los expulsó.