¿En qué ciudades de Colombia lloverá hoy? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

Imagen de referencia. En Bogotá, durante la madrugada se registraron lluvias principalmente al sur y oriente de la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su pronóstico del tiempo para hoy, 24 de julio, en Colombia. De acuerdo con la entidad, tras una noche de abundante nubosidad y lluvias en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonía, podrían registrarse precipitaciones en varias zonas del país.

En Bogotá, durante la madrugada se presentaron lluvias ligeras y constantes en el sur y oriente de la ciudad, especialmente en Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz y San Cristóbal.

“Durante la mañana se prevén lluvias ligeras en sectores del sur de la ciudad, especialmente en las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal y Santa Fe”, señaló el Ideam, continuando con la tendencia de lo que ocurrió durante la madrugada.

Para la tarde, se esperan lloviznas en el sur de Bogotá, principalmente en Ciudad Bolívar y Usme. Las lluvias cesarían durante la noche, cuando se espera que haya, principalmente, tiempo seco con cielo mayormente nublado. La temperatura máxima para la ciudad durante el día será de 19 °C.

En el resto del país, las condiciones serán variadas, pero se prevé nubosidad y precipitaciones en gran parte del país. “Las lluvias más importantes se esperan especialmente en horas de la tarde y noche, sobre sectores de la región Pacífica, el norte y oriente de la región Andina, centro y sur de la Caribe y sectores dispersos de la región Orinoquía y la Amazonía”, señaló la entidad.

En la región Caribe, principalmente al norte, y el centro y sur de la región Andina tendrán tiempo seco, aunque con nubosidad parcial.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

El Ideam también detalló las condiciones que se presentarán en las siete principales ciudades del país. Este es el pronóstico:

Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de precipitaciones dispersas en la jornada (T. máx.: 33 °C).

Cartagena: Son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 32 °C).

Bucaramanga: Se prevén lloviznas y lluvias ligeras intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 29 °C).

Medellín: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana. (T. máx.: 31 °C).

Tunja: Se pronostican cielos con nubosidad variada y lloviznas en la mañana (T. máx.: 19 °C).

Cali: Son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la jornada, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde (T. máx.: 27 °C).

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜