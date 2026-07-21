¿En qué departamentos del país lloverá hoy? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

En Bogotá habrá predominio de tiempo seco, pero podrían presentarse lluvias en algunas zonas de la ciudad durante la tarde. Foto: El Espectador

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Durante las primeras horas de este martes, la nubosidad y las lluvias en Colombia estuvieron concentradas en el occidente y norte del territorio nacional. Así lo estableció el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su pronóstico del tiempo para hoy.

Durante el día, se espera que se registren algunas lluvias en el país, pero también habrá regiones en las que predomine el tiempo seco, de acuerdo con la entidad.

En Bogotá, se espera una mañana con cielo mayormente nublado, pero predominará el tiempo seco en gran parte de la ciudad. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrían similares en nubosidad y tiempo seco.

“No obstante, no se descarta la ocurrencia de lloviznas y/o lluvias ligeras en el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Chapinero, Suba, Fontibón, Engativá y Usaquén”, explicó el Ideam.

Hacia la noche, la nubosidad estaría entre parcial y mayor, pero se mantendría el predominio de tiempo seco. La temperatura máxima durante el día será de 20 °C.

Para el resto del país, se esperan condiciones variadas. “Sobre amplios sectores de la plataforma continental y marítima del Caribe colombiano se prevén condiciones de cielo entre ligeramente nublado y parcialmente nublado, con lluvias ligeras, particularmente durante la tarde. Por otra parte, los mayores acumulados de precipitación se estiman sobre sectores de la región Pacífica durante la tarde y la noche, así como en diferentes zonas de la Orinoquía y la región Andina durante la tarde y la noche, y de la Amazonía a lo largo de la jornada”, señaló el Ideam.

Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para las principales ciudades del país

Barranquilla: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras en la mañana. (T. máx.: 33 °C).

Cartagena: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas en la mañana. (T. máx.: 32 °C).

Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Son posibles lluvias moderadas a fuertes en la mañana y tarde. (T. máx.: 28 °C).

Medellín: Se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas en horas de la mañana y tarde. (T. máx.: 26 °C).

Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, son posibles lloviznas en la mañana. (T. máx.: 18 °C).

Cali: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 30 °C).

Popayán: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ocasionales en la mañana. (T. máx.: 25 °C).

Aquí puede consultar el pronóstico completo:

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