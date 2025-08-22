¿En qué departamentos lloverá este fin de semana? Este el pronóstico del Ideam

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Ideam, durante este fin de semana se esperan lluvias en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía. Sin embargo, se pronostica que disminuyan, de manera general, el domingo. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este fin de semana del 22 al 24 de agosto, en Colombia. En su más reciente boletín, la entidad precisó que entre viernes y sábado se esperan lluvias, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía.

“En Bogotá, se prevén precipitaciones en horas de la tarde hacia el occidente de la ciudad, mientras que en el resto del área se mantendrán condiciones secas. La temperatura oscilará entre 8 °C y 21 °C”, indicó el Ideam.

Para lo que queda de la jornada de este viernes 22 de agosto, a nivel nacional se registran mayores posibilidades de lluvias en el norte y occidente del país. En el resto del territorio nacional predominará un tiempo seco.

Para este sábado 23 de agosto, se esperan lluvias moderadas y fuertes en gran parte del país. “Se prevén lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, oriente y occidente de Boyacá, Cundinamarca, norte de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés”, informó el Ideam.

En contraste, para el próximo domingo 24 de agosto, se pronostica que predominará el tiempo seco en la mayoría del país. “No obstante, en horas de la tarde y la noche, se pronostican lluvias y tormentas eléctricas en sectores del sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, sur de Guainía, Vaupés y Amazonas”, explica el Ideam.

Revise las lluvias en tiempo real en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

