En su recta final, el Gobierno acelera para regular, por fin, los créditos de carbono

Imagen de referencia. La mayoría de proyectos de bonos de carbono en Colombia están en territorios étnicos, principalmente en la Amazonia y el Pacífico.
Foto: Mauricio Alvarado
El Gobierno puso el pie en el acelerador de una de las promesas ambientales que plasmó en 2022 en su Plan Nacional de Desarrollo, cuando se comprometió a regular un “mercado de carbono justo, equitativo e...
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
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