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En su recta final, el Gobierno acelera para regular, por fin, los créditos de carbono

Desde que empezó el período de Gustavo Petro, el Ejecutivo prometió regular un mercado que ha funcionado sin reglas claras en Colombia y que puede generar entre 3.000 y 70.000 millones anuales por proyecto, según WWF. El Minambiente ya dio el primer paso para regularlo, pero no todos los actores están conformes. ¿Podrá sacarlo adelante en menos de dos meses?

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Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
21 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Imagen de referencia. La mayoría de proyectos de bonos de carbono en Colombia están en territorios étnicos, principalmente en la Amazonia y el Pacífico.
Imagen de referencia. La mayoría de proyectos de bonos de carbono en Colombia están en territorios étnicos, principalmente en la Amazonia y el Pacífico.
Foto: Mauricio Alvarado

El Gobierno puso el pie en el acelerador de una de las promesas ambientales que plasmó en 2022 en su Plan Nacional de Desarrollo, cuando se comprometió a regular un “mercado de carbono justo, equitativo e...

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
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