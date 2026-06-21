En su recta final, el Gobierno acelera para regular, por fin, los créditos de carbono

Desde que empezó el período de Gustavo Petro, el Ejecutivo prometió regular un mercado que ha funcionado sin reglas claras en Colombia y que puede generar entre 3.000 y 70.000 millones anuales por proyecto, según WWF. El Minambiente ya dio el primer paso para regularlo, pero no todos los actores están conformes. ¿Podrá sacarlo adelante en menos de dos meses?