En vídeo: avistan a una particular especie de venado en Murillo, Tolima

Por medio de redes sociales se conoció un vídeo en el que se aprecia a un venado de páramo (Mazama rufina, por su nombre científico) a un costado de la carretera que comunica a Murillo, Tolima, con Manizales.

Esta especie, que se caracteriza por su pelaje rojo en el cuerpo y de color oscuro en su rostro, es un animal de tamaño mediano que habita en las zonas altas de los Andes, entre Colombia y Ecuador.

El registro lo hizo Giovanny Martínez, un concejal de Ibagué que transitaba por la vía. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Tolima (Cortolima), el venado de páramo es una especie vulnerable que se encuentra expuesta a diferentes amenazas en su hábitat.

Por una parte, debido a la expansión de tierras para la ganadería y la agricultura, esta especie cuenta con cada vez menos territorio para vivir. Además, se trata de un animal que es objeto de caza ilegal a lo largo de los Andes.

Medios regionales y nacionales registraron la noticia, pues se trata de un animal que suele ser tímido y huidizo, evitando el contacto con los humanos.

“Avistar esta especie y evidenciar que se encuentra en nuestro departamento es un hallazgo importante para nosotros. Los venados son muy apetecidos por su carne; actualmente esas prácticas se han ido reduciendo, pero la especie presenta muchas amenazas por la caza y la destrucción del medioambiente”, dijo Diego Páramo, biólogo de Cortolima, a Caracol Radio.

La Corporación cuenta con estrategias de monitoreo a través de cámaras trampa, en las que ha sido posible avistar al venado de páramo en otras ocasiones.

Además, Cortolima ha resaltado en sus redes sociales en varias ocasiones que áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Los Nevados, en donde se dio el registro de hoy, son claves para la conservación de esta especie.

