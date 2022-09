En video: cámaras trampa captan a Tamá, el oso que escapó del Parque Jaime Duque

Tamá es un oso de anteojos macho de unos 180 kilogramos. Foto: Cortesía CAR Cundinamarca

El oso de anteojos que se escapó de la reserva Wakatá, de la Fundación Parque Jaime Duque, en el municipio de Tocancipá, fue captado en una de las cámaras trampa que han ubicado funcionarios de la entidad en varios puntos. (Lea Esta es la nueva especie de orquídea que tiene Colombia)

A través de un comunicado de prensa, explicaron que el animal fue visto este fin de semana en buenas condiciones físicas y comiendo frutos que han puesto en el lugar los integrantes del equipo de búsqueda, conformado por profesionales del Parque Jaime Duque, de Parques Nacionales Naturales y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). (Lea Desconcierto por la muerte de esturiones, una especie de pez en peligro de extinción)

“La reserva que se ubica alrededor del parque es pequeña y gracias a los alimentos que hemos ubicado allí es que el oso se ha mantenido en esa zona. Sin embargo, allí la vegetación está conformada por bosques de eucalipto que no brindan la oferta de alimento que requiere el animal; es por eso que además hemos estado complementando con agua para que se mantenga allí y no se desplace hacia otra zona”, dijo Leonardo Martínez, biólogo de la CAR.

En este video se puede observar al animal:

Como explicó Martínez, aunque al oso pareciera estar en buenas condiciones, lo cierto es que es un animal que no se ha desarrollado para la vida silvestre. ¿La razón? Fue desarraigado del núcleo de su madre cuando aún era pequeño. Si se desplaza al hábitat silvestre, probablemente “no logre seguir viviendo, no porque no consiga alimento, sino por la carencia de otras habilidades que debió adquirir”, añadió Martínez.

Lo ideal es que regrese lo más pronto posible a la zona donde permanecía en cuarentena, para que reciba asistencia humana.

Según la Fundación, en caso de que alguien avistar al animal, no hay que atacarlo, ni alimentarlo. Mucho menos intentar darle alimento. Aunque es un animal tranquilo en cautiverio, es posible que se torne agresivo si se asusta y se ve expuesto a condiciones extrañas a las que no está acostumbrado. Lo que deben hacer los ciudadanos es llamar a las autoridades. Estos son los números que ha dispuesto la CAR: 3108192745, 3173668260, 3203447931.

Te damos 5️⃣ recomendaciones si llegas a ver al oso de anteojos que escapó de la reserva natural Bioparque Wakatá de la Fundación @ParqJaimeduque.



¡Ayúdanos a compartir!#ReportaATamá 📱3108192745 📱3173668260 📱3203447931 pic.twitter.com/DxJYCjMB5C — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) September 22, 2022

El ejemplar es un individuo macho adulto de 180 kg que había sido rescatado en el departamento de Santander, por la Corporación Autónoma Regional de esa zona (Corponor),

Por el momento, aún se mantiene la búsqueda del animal. Además de cámaras trampa, los biólogos están usando drones para

Lea las últimas noticias sobre ambiente en El Espectador.