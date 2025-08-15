Confirman presencia de jaguar en la cuenca baja del río Bogotá y piden protegerlo

El jaguar es el felino más grande a América y está presente en varias partes de Colombia. Foto: CAR Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos días ha generado inquietud en las zonas rurales de varios municipios la presencia de un jaguar (Panthera onca), el felino más grande del continente, en la cuenca baja del río Bogotá, en Cundinamarca.

Por redes sociales han circulado vídeos alertando la posible presencia del felino. Aunque hasta el momento se trataba de un rumor, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, autoridad ambiental de la región, confirmó la presencia del animal este viernes en un comunicado.

Se trata de un macho adulto que fue identificado por medio de 10 cámaras trampa de la corporación entre los municipios de Apulo y Tocaima, a unas tres horas de Bogotá. Los reportes de avistamientos recibidos por la CAR se venían presentando desde el pasado 13 de mayo.

“Tras el primer reporte, la CAR envió un equipo técnico al área señalada, en compañía de los propietarios de los predios. Durante la inspección inicial se hallaron rastros que sugerían la presencia de un felino. Esto llevó a la instalación de 10 cámaras trampa, que permitieron obtener imágenes y videos confirmando la presencia del jaguar”, explicó la entidad.

La corporación cuenta con dos vídeos que confirman la presencia, del 10 y 30 de junio. Aunque las imágenes se captaron esos días, fue hasta ahora, cuando los investigadores recogieron las cámaras y analizaron el material, que se confirmó la presencia del felino.

Los jaguares son grandes depredadores, pero por su tamaño y la necesidad de encontrar presas, son altamente sensibles a la degradación de los ecosistemas, por lo que es considerado como especie vulnerable. Según informó esa autoridad en el comunicado, la presencia del jaguar es un indicador de que aún hay ecosistemas lo suficientemente conservados como para albergar a este animal.

“Es importante destacar que el jaguar juega un papel fundamental en la salud de los ecosistemas, pues actúa cómo depredador lo que ayuda a regular las poblaciones de otras especies y a mantener el equilibrio natural”, dijo la entidad.

Un llamado a la conservación del jaguar

Ante la importante noticia de la presencia del jaguar en esta zona del país, también surge una preocupación. En entornos modificados por la presencia humana, pueden presentarse conflictos por la presencia del depredador, que puede ser considerada una amenaza para animales domésticos, como caballos o ganado, por parte de las comunidades.

Por eso, la CAR hizo un llamado a que la comunidad colabore con la autoridad ambiental para conservar a este ejemplar. “Ojo: no intenten cazar ni hacerle daño a este animal, no solo porque es un delito y una infracción ambiental, sino porque es una especie que debemos proteger entre todos”, indicó Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca.

Frente a este llamado, las indicaciones de la entidad son:

• No acercarse ni intentar interactuar con el jaguar u otras especies silvestres.

• Reportar avistamientos o indicios de fauna silvestre a las líneas oficiales de la CAR (3165244031)

• Proteger el hábitat natural, evitando prácticas que degraden los bosques y fuentes hídricas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜