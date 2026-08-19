En video: graban en Irán a un gato de Pallas, un felino poco conocido y difícil de observar

Tiene el cuerpo compacto, patas cortas, orejas pequeñas y redondeadas y una cabeza ancha y aplanada. Crédito: Dick Smit Foto: Dick Smit

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Una cuenta dedicada a la fauna de Irán reportó el registro de un gato de Pallas (Otocolobus manul), uno de los felinos silvestres menos conocidos del país. La publicación del video en Instagram está siendo viral; fue acompañada por imágenes del animal y destaca la importancia de conservar los ecosistemas donde habita esta especie.

Según la publicación, el gato de Pallas es “uno de los gatos más raros y desconocidos de Irán” y todavía existe información limitada sobre su distribución y el estado de sus poblaciones en el país. El texto señala que el área principal de distribución de este felino se encuentra en Asia Central y que Irán constituye el extremo occidental de su distribución mundial. La cuenta también resalta la importancia del registro en zonas del norte de la provincia mencionada, particularmente fuera de las áreas protegidas.

La publicación, traducida al español, no precisa la fecha exacta del registro, el sitio específico donde fue tomado ni las circunstancias en las que fue observado.

El gato de Pallas, también conocido como manul, pertenece a la familia Felidae y su nombre científico es Otocolobus manul. Es la única especie reconocida de su género. La IUCN Cat Specialist Group señala que existen dos subespecies propuestas, aunque advierte que todavía se necesita más investigación para confirmar esta clasificación. A primera vista puede parecer más grande de lo que realmente es debido a su abundante pelaje. Se reporta que tiene el cuerpo compacto, patas cortas, orejas pequeñas y redondeadas y una cabeza ancha y aplanada. Su pelaje es una de sus principales adaptaciones para sobrevivir en ambientes de temperaturas extremas: el pelo de la parte inferior del cuerpo es casi dos veces más largo que el de los costados y la parte superior.

Aunque la evaluación global más reciente disponible para la especie la ubica en la categoría de Preocupación Menor (LC), esto no significa que sus poblaciones estén fuera de riesgo en todos los lugares donde habita. La IUCN Cat Specialist Group destaca que el gato de Pallas tiene una distribución fragmentada y que generalmente aparece en densidades bajas.

Además, solo una parte relativamente pequeña del paisaje ofrece las condiciones que necesita para sobrevivir. Su distribución se extiende por una amplia franja de Asia, aunque de manera fragmentada. La IUCN Cat Specialist Group incluye Irán, Afganistán, Pakistán, Mongolia, China, Kazajistán, Asia Central y el sur de Siberia, entre otras regiones, dentro de su área de distribución. Las mayores poblaciones conocidas se encuentran en Mongolia.

Entre los problemas señalados para la especie están la pérdida y alteración del hábitat, la disminución de sus presas, la depredación y otras presiones asociadas a la actividad humana. Su especialización en determinados ambientes y su dependencia de refugios naturales hacen que la conservación de esos lugares sea particularmente importante.

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