En vídeo: registran por primera vez el canto de una serpiente en Sudamérica

Serpiente caracolera (Dipsas catesbyi). Foto: Anthony Giardenelli en iNaturalist

Un grupo de investigadores brasileños registró por primera vez el canto o llamado de una serpiente. Esto, que es usual en otros animales como aves o anfibios, es extraño en este grupo de reptiles, por lo que causó sorpresa. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Biodiversity and Conservation. (Le puede interesar: Murieron más de 100 delfines en la Amazonia, pero las causas aún son un enigma)

Cuando escuchamos a las aves cantar o llamarse, lo hacen para comunicarse entre ellas, buscar alimento, ubicarse en su hábitat o responder al canto de otro individuo de su misma especie. En algunas aves, el canto también hace parte fundamental de los rituales de apareamiento.

Algo similar pasa con los anfibios. Sin embargo, en ellos también hay otro tipo de cantos, según explica Nicolás Urbina, profesor investigador de la Universidad Javeriana, quien no estuvo involucrado en el estudio.

Las ranas, por ejemplo, también cantan para alertar sobre la presencia de depredadores o para, en el momento de un ataque, intentar persuadir al atacante para que las suelte. (Le recomendamos: Parque eólico que EPM le entregaría a los wayuu será desmantelado definitivamente)

En las serpientes este tipo de sonidos no es usual por varios motivos, pero uno en particular: las serpientes son “algo sordas”, como explica Urbina. Su tímpano no está adecuado para identificar este tipo de sonidos, por lo que rara vez se ha registrado en alguna especie un canto o llamado.

Los investigadores brasileños lo registraron en vídeo, como se muestra al final de esta nota, mientras manipulaban a una serpiente de la especie Dipsas catesbyiI, una serpiente que habita en Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Es pequeña, no es venenosa y vive en los árboles, alimentándose de caracoles (de hecho, se le conoce como caracolera). Pero, comparte la misma característica de estos animales: no tiene tímpanos adecuados para reconocer este tipo de sonidos, por lo que sería inútil entre individuos de su misma especie. (También puede leer: Perturbaciones en el campo magnético de la Tierra afectan el “GPS” de las aves)

Para los científicos, una posible explicación de este sonido es que tenga un único fin, similar al que usan los anfibios: persuadir al depredador para que las suelte. Como las aves, otros reptiles y los mamíferos que cazan serpientes sí pueden identificar el sonido, esto explicaría por qué lo hacen.

Este es el vídeo:

Estou explodindo de alegria que esse registro saiu! De forma despretenciosa ao filmar um comportamento defensivo registramos essa espécie de cobra amazônica VOCALIZAR!!!!



Link pro artigo: https://t.co/LwszsvpAjG pic.twitter.com/ih4rlvCTXH — Igor Yuri - Cobrinha (@igorallus) October 10, 2023

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜