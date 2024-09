Energías renovables reciben 40 veces menos subsidios que los combustibles fósiles

Impulsar la transición energética implica diversificar la economía y apoyar a las comunidades dependientes de los combustibles fósiles. Foto: Getty Images - Getty Images

El mundo destinó US$ 677.000 millones anualmente para subsidiar combustibles fósiles y agricultura industrial, de acuerdo con un reporte publicado ayer por ActionAid, una organización que estudia las condiciones de desigualdad en el mundo.

Esta cantidad de dinero proviene de la financiación pública. La suma, asegura la organización, sería suficiente para pagar 3.5 veces la educación de todos los niños y niñas de África Subsahariana, una de las regiones con menores ingresos en el mundo.

La situación es aún más alarmante en los países del sur global, como los que están en Latinoamérica. De acuerdo con el informe, entre 2016 y 2023, el sector de los combustibles fósiles, dentro de los que se incluyen el petróleo, el carbón y el gas metano, recibió anualmente US$ 438.600 millones en subsidios.

Ese período de tiempo se toma como referencia porque en 2015 fue firmado el Tratado de París, en el que se establecieron las metas mundiales para 2030 con el fin de reducir las emisiones contaminantes, principalmente causadas por combustibles fósiles.

El promedio anual de subsidios que ha recibido la agricultura industrial, para la que se encontraron datos entre 2016 y 2021, es de más US$ 238.000 millones.

Estas cifras contrastan con lo que reciben las energías renovables, una de las apuestas mundiales para reducir la cantidad de emisiones contaminantes: en los países del sur global, estas reciben 40 veces menos subsidios que la industria de los fósiles.

A esto se suma, según el informe, que los países del norte global, que son los de mayores ingresos, aún no han acatado su responsabilidad de financiar las acciones para mitigar el cambio climático en el sur global. Esto quiere decir que, de los US$ 3 billiones de dólares que se estima que necesita el mundo para alcanzar las metas planteadas a 2030, no está llegando la financiación suficiente a los países de menores ingresos.

Las recomendaciones para afrontar la crisis climática

El informe hace cuatro recomendaciones para corregir el desbalance que han generado los multimillonarios subsidios a los combustibles fósiles en el mundo.

La primera es que los recursos públicos se orienten a “apoyar transiciones justas” para abandonar los combustibles fósiles y que estén centradas en cuidar “los derechos de las personas a la alimentación, la energía y los medios de vida”.

La segunda es que se creen más sistemas descentralizados de energías renovables para que las personas accedan al servicio de energía, y con esto a proyectos agrícolas con enfoques ecológicos y adaptados al cambio climático.

El tercer llamado es a que se acuerde una nueva meta de financiación en la próxima Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP29), para que los países de mayores ingresos financien en forma de donación las acciones climáticas en los países de menores ingresos.

Finalmente, piden una regulación para el sector financiero, los bancos privados y los bancos multilaterales para que tenga en cuenta componentes ambientales, sociales y de derechos humanos a la hora de financiar proyectos o empresas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜