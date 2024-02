Enero fue el mes más cálido jamás registrado, confirma la OMM

De acuerdo con la OMM, Sudamérica vivió el enero más caliente jamás registrado. Foto: EFE - Gianni Schiaffarino

Este jueves, 15 de febrero, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio a conocer que enero fue el mes más cálido del que se tengan registros. Así lo confirmaron cuatro de los seis conjuntos de datos que la Organización tiene en cuenta para construir los informes sobre el estado del clima: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), la NASA, el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea y la Agencia Meteorológica de Japón. (Puede leer: En Barranquilla, los que menos plata tienen viven con 5°C más de temperatura)

De acuerdo con la OMM, la temperatura media mensual del aire en superficie fue 1,66 °C más alta que la estimación de la media para el mes de enero en el periodo preindustrial de 1850 a 1900. La temperatura del primer mes del año también fue 0,70 °C superior a la media de 1991 a 2020 y 0,12 °C más alta que la del anterior enero más cálido, que se presentó en 2020.

Con enero, se completan ocho meses consecutivos en ser el más cálido registrado para cada época del año y la agencia advierte que nuevos récords podrían batirse durante este año. Sin embargo, la OMM también aclaró que estos récords “no significan que el mundo haya superado el objetivo inferior de 1,5 °C respecto a la era preindustrial mencionado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático”. (Le puede interesar: Así va el fenómeno de El Niño en Colombia este 15 de febrero)

Para que se supere ese objetivo, planteado en 2015, y que busca que la temperatura del planeta no aumente por encima de 2 °C, y preferiblemente no más de 1,5 °C, para finales de siglo, se debe tener un calentamiento a largo plazo que dure varios años, no uno mensual o anual, como los que se vienen registrando.

La temperatura media global de la superficie del mar también registró un récord durante enero. Al alcanzar los 20,97 °C, fue 0,26 °C más cálido que en enero de 2016, que tenía el récord, y también fue el segundo valor más alto para cualquier mes, a tan solo 0,01 °C de agosto de 2023. (También puede ver: Descubren cinco nuevas especies de víboras en Colombia y Ecuador)

Cabe recordar que a inicios de enero de este año, la OMM señaló que 2023 fue el año más cálido jamás registrado por “un enorme margen”. En concreto, el año pasado fue 1,45 °C más alta respecto a la era preindustrial (1850-1900), con todos los meses, entre junio y diciembre, marcando récords. Esta tendencia de establecer nuevos récords de temperatura seguirá en 2024, concluyó la Organización.