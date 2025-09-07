“Enfrentamos un negacionismo de las causas estructurales del cambio climático”

Paola Arias es profesora de la Universidad de Antioquia y PhD en Ciencias de la Tierra. /Paola Arias.
Foto: Paola Arias
Hace unas semanas, el Ideam publicó un post en Instagram con una noticia que cayó muy bien en los círculos científicos del país: siete colombianos habían sido elegidos para participar en la elaboración del nuevo informe más importante de cambio climático en el mundo. Desde que empezaron a presentarse en la década de 1990, esos documentos se han convertido en la mejor guía para entender hacia dónde vamos, dónde estamos parados y qué podemos hacer para frenar los difíciles momentos que se avecinan.
El nombre de ese grupo ya es muy popular: IPCC,...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
