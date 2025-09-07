“Enfrentamos un negacionismo de las causas estructurales del cambio climático”

Paola Arias es profesora de la Universidad de Antioquia y PhD en Ciencias de la Tierra. /Paola Arias. Foto: Paola Arias

Hace unas semanas, el Ideam publicó un post en Instagram con una noticia que cayó muy bien en los círculos científicos del país: siete colombianos habían sido elegidos para participar en la elaboración del nuevo informe más importante de cambio climático en el mundo. Desde que empezaron a presentarse en la década de 1990, esos documentos se han convertido en la mejor guía para entender hacia dónde vamos, dónde estamos parados y qué podemos hacer para frenar los difíciles momentos que se avecinan.

El nombre de ese grupo ya es muy popular: IPCC,...