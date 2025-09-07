No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Enfrentamos un negacionismo de las causas estructurales del cambio climático”

La colombiana Paola Arias estará al frente de uno de los grupos de científicos encargados de elaborar el informe más importante sobre cambio climático en el mundo. En entrevista con El Espectador explica su nuevo rol y por qué cree que este fenómeno es el colapso del modelo económico que sostiene a la humanidad.

Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
07 de septiembre de 2025 - 11:02 p. m.
Paola Arias es profesora de la Universidad de Antioquia y PhD en Ciencias de la Tierra. /Paola Arias.
Paola Arias es profesora de la Universidad de Antioquia y PhD en Ciencias de la Tierra. /Paola Arias.
Foto: Paola Arias

Hace unas semanas, el Ideam publicó un post en Instagram con una noticia que cayó muy bien en los círculos científicos del país: siete colombianos habían sido elegidos para participar en la elaboración del nuevo informe más importante de cambio climático en el mundo. Desde que empezaron a presentarse en la década de 1990, esos documentos se han convertido en la mejor guía para entender hacia dónde vamos, dónde estamos parados y qué podemos hacer para frenar los difíciles momentos que se avecinan.

El nombre de ese grupo ya es muy popular: IPCC,...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

cambio climático

Negacionismo cambio climático

Calentamiento global

Paola Arias

IPCC

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Atenas (06773)Hace 1 minuto
Tengo entendido q’ el hábito no hace al monje, pero q’ le da presencia, le da. Atenas.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar