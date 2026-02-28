EPM aclara que Hidroituango no está al 100 % de su capacidad, pese al aumento del río Cauca

Además, EPM reiteró que, de presentarse una situación similar a la registrada en 2025, cuando se reportaron ingresos cercanos a los 5.000 metros cúbicos por segundo, Hidroituango podría descargar hasta 3.000 metros cúbicos por segundo para mitigar la creciente. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

En la tarde de este sábado 28 de febrero, EPM se pronunció sobre datos que señalaban que el embalse de Hidroituango estaba al 100 % de su capacidad, tras el aumento del caudal del río Cauca en los últimos días.

Vale recordar que esta semana se activó la alerta roja en tres zonas de la cuenca del río Cauca debido al riesgo de inundaciones. “Actualmente transitan dos crecientes por el río Cauca, una desde la cuenca alta y otra desde la cuenca baja, lo que generará aumentos significativos en los niveles de caños, ciénagas y demás cuerpos de agua conectados en la zona”, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de su cuenta de X.

En el caso de lo que está pasando en Hidroituango, EPM aclaró que las cifras que se están tomando como referencia son las publicadas por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, y que estas únicamente consideran el nivel operativo de la central, no el total del embalse.

“Actualmente, el nivel operativo reportado es de 409 metros sobre el nivel del mar. No obstante, el embalse puede alcanzar hasta los 420 msnm. En consecuencia, el nivel informado públicamente no refleja la totalidad de la capacidad de almacenamiento con la que cuenta la infraestructura para regular la llegada de crecientes del río”, aseguró EPM, a través de un comunicado.

Además, EPM reiteró que, de presentarse una situación similar a la registrada en 2025, cuando se reportaron ingresos cercanos a los 5.000 metros cúbicos por segundo, Hidroituango podría descargar hasta 3.000 metros cúbicos por segundo para mitigar la creciente.

“Así mismo, se viene dando cumplimiento a la resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que dispone que para esta época del año los caudales que ingresan al embalse deben ser descargados en igual proporción, lo que impide amortiguar las crecientes”, informó EPM.

Por su parte, EPM señaló que el rango entre los 409 y 420 metros sobre el nivel del mar (msnm) no se utiliza, ya que requiere autorización de la ANLA.

Tras una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el gerente general de EPM, John Maya Salazar informó este sábado que se puede “garantizar que en este momento la situación del proyecto es estable y no genera riesgo para las comunidades aguas abajo. Contamos con monitoreo permanente y con un embalse que amortigua las crecientes, lo que nos permite tomar decisiones oportunas para preservar la vida.”

Entre las medidas acordadas con la UNGRD, está mantener esquemas de monitoreo permanente, garantizar márgenes de maniobra operativa ante posibles crecientes extraordinarias y activar de manera oportuna los planes de contingencia en caso de variaciones significativas en niveles y caudales.

