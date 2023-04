Es posible que la salida de ceniza del volcán nevado del Ruiz disminuya: SGC

La altura máxima que alcanzó la columna de gases del volcán nevado del Ruiz fue de 1.300 metros. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Según el boletín más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC), sobre la actividad del volcán nevado del Ruiz, correspondiente al sábado 22 de abril, los niveles de sismicidad se mantienen en niveles similares a los presentados en días anteriores.

Sin embargo, a diferencia de los reportes de días atrás, la magnitud de los sismos fue menor a la registrada antes. De acuerdo con la institución, a las 6:45 a.m., del sábado, se presentó un sismo 0,3. El viernes el movimiento más fuerte fue de 1,4. (Lea: No se deje confundir por la imagen de una supuesta “grieta” en el Nevado del Ruiz)

El SGC manifestó que es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza, disminuyan o sean oscilatorios, es decir, que pueden aumentar unos días y disminuir otros. Sin embargo, recalcaron que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad.

“Es importante mencionar que si bien no siempre es posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido al mal tiempo, esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter”, explican. (Lea: No, erupción del volcán Nevado del Ruiz no es “inminente” como aseguran por redes)

Sobre la columna de gases, informaron que mantiene niveles similares. A las 11:30 de la noche, alcanzó una altura máxima de 1.300 metros, medidos desde la cima del volcán. La salida de dióxido de azufre y de vapor de agua también continúa.

“Reiteramos que la actividad del volcán nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años”, dice el boletín. (Lea: Presentan acciones de prevención ante posible erupción del volcán Nevado del Ruiz)

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informaron que el Ejército Nacional está realizando una intervención de aproximadamente 17 kilómetros, en la vía Herveo- Delgaditas, para que en caso de una eventual emergencia las personas puedan evacuar.

Por su parte, la Gobernación de Tolima anunció que destinará cerca de $1.000 millones para ampliar la capacidad de respuesta del hospital Ismael Perdomo, en Villahermosa. Con este dinero se comprará una ambulancia, una camioneta 4x4 de atención extramural, y equipos biomédicos.

La Secretaría de Ambiente de ese departamento, además, entregó una planta eléctrica que fue donanda por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).