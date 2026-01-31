España, tras los pasos de Mutis en Mariquita

Casa de la Expedición Botánica en Mariquita. Foto: Alcaldía de Mariquita

Han pasado casi 20 años desde que Edward Wilson Osborne, biólogo, entomólogo y experto mundial en hormigas, visitara Mariquita siguiendo los pasos de José Celestino Mutis, “queriendo mirar con sus ojos”, tal y como lo indica Alejandro Gaviria en un post de septiembre de 2007, “lo que Mutis había visto con los suyos hace más de 200 años”.

Este mismo sentimiento ha motivado al Real Jardín Botánico-CSIC a aceptar la invitación de Funbotánica – Fundación Segunda Expedición Botánica para realizar una serie de visitas y mesas redondas en Mariquita, Ibagué y Bogotá, en asocio de varias instituciones, con el fin de poner en relieve el estado actual del legado de Mutis en este municipio, cuna de la aventura científica del sabio gaditano.

Muchos son los escritos y publicaciones sobre este trascendental legado; sin embargo, quiero referirme al ensayo Mutis en el reino de las pasifloras, de Guillermo Pérez Flórez, director de Funbotánica, porque nos recuerda que Mariquita fue un referente mundial y santuario de la botánica para los naturalistas de finales del siglo XVIII. En un acto de justicia histórica, se quiere recuperar, en colaboración con el Real Jardín Botánico, la herencia de Mutis en esta ciudad, bajo el amparo del Protocolo General de Actuación que firmamos las dos instituciones en 2024.

En aquellos tiempos, la corona española financió varias expediciones científicas. En el citado texto se mencionan aquellas relacionadas con la botánica, concretamente las de México y Perú. Al compararlas, la del Nuevo Reino de Granada destaca por diversos motivos, entre ellos la gran cantidad y calidad de sus ilustraciones realizadas con la técnica de miniatura, donde botánicos y dibujantes experimentados formaron a jóvenes criollos.

Este legado majestuodo se conserva en el Real Jardín Botánico – CSIC (Madrid), y yo añadiría que “se conserva con mimo”. Este taller de dibujo fue la primera escuela de pintura de Colombia, un hito científico, pictórico y cultural, digno de toda recordación.

El laboratorio de Mutis

En Mutis en el reino de las pasifloras se mencionan otros legados que tenemos el deber de recuperar: el Jardín Botánico y la Casa de la Botánica en Mariquita. El primero fue un lugar de aclimatación, cultivo, estudio y experimentación con diversas plantas, como la quina, el añil y el café, en el que tuvieron un papel relevante las comunidades locales que transmitieron su conocimiento en el uso de estas especies. El segundo, un centro universitario del siglo de las Luces, en el que podemos imaginarnos las conversaciones alrededor de las plantas recolectadas durante los últimos días en el llamado “Bosque Mutis”.

Recuperar estos lugares, con respeto y admiración, permitirá revitalizar la actividad investigativa, cultural y económica de Mariquita y la región. Ciertamente, no es una tarea fácil. Requiere, sí o sí, de la colaboración y financiación de distintas entidades locales, nacionales e internacionales: ciencia, entidades gubernamentales y sociedad deben trabajar unidas para que Mariquita sea de nuevo ese centro de peregrinación científica y artística que llegó a ser en el pasado. Y, con una mirada actual, acorde a los nuevos tiempos, convertirla en la meca del conocimiento de la biodiversidad colombiana, que es el gran activo de este bello país.

Funbotánica y el Real Jardín Botánico (CSIC), a partir de esta experiencia, fortalecerán los sólidos vínculos forjados entre Colombia y España a través de nuestra rica historia común. Esperamos sumar esfuerzos y recursos porque es una misión de enorme significado, y a ello convocamos.

