Estas comunidades del Guaviare se ponen la 10 para proteger al jaguar

Imagen de captada por una de las cámaras de monitoreo del Corredor del Jaguar del Guaviare. Foto: Corredor del Jaguar / Promotoría Campesina del Guaviar

Mientras observa los desconcertantes pictogramas rupestres que permiten sentir el peso de la historia y que decoran un macizo de piedra en el corazón de la Amazonia colombiana, Norbey Méndez, integrante de la Corporación Guardianes del Yuruparí y firmante del Acuerdo de Paz, asegura, entre risas, que “siempre que uno viene por acá, encuentra uno nuevo. Es algo que no deja de sorprender”.

Méndez, quien se desmovilizó después del Acuerdo de Paz de 2016, se refiere a las pinturas rupestres del Raudal del Guayabero, en el...