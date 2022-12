Estas señales demuestran que la Tierra se está acercando a un desastre climático

En Churchill (Canadá), considerada la capital mundial del oso polar, se ha registrado una reducción de casi un 50 % de esta especie desde la década de 1980. Foto: Jacques Poulard

El Servicio Meteorológico del Reino Unido prevé que la temperatura mundial para 2023 esté entre 1,08 °C y 1,32 °C por encima de la media del periodo preindustrial. Sería el décimo año consecutivo en el que las temperaturas alcanzan al menos 1 °C de la línea base, lo que dejaría al planeta “muy cerca de la meta del máximo de 1,5 °C que marca el Acuerdo de París para fin de siglo”.

Le puede interesar: Denuncian fuerte sequía y mortandad de peces en la cuenca baja del río Sogamoso

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), “este año, los desastres relacionados con el tiempo, el agua y el clima, como las inundaciones extremas, el calor y la sequía, se cobraron numerosas vidas, afectaron a millones de personas y costaron miles de millones de dólares, haciendo patente el rápido avance del cambio climático inducido por la actividad humana y la urgencia de actuar antes de que sea demasiado tarde”. Hay algunas señales que demuestran que la Tierra se está acercando a un desastre climático.

Dramático aumento del nivel del mar

Según expertos, las costas de Estados Unidos podrían subir una media de 30 centímetros de aquí a 2050. El aumento medio del nivel del mar será mayor en la costa este que en la costa oeste, y las ciudades orientales de baja altitud podrían tener problemas especialmente graves.

Desaparición de glaciares

Yellowstone y Yosemite, dos de los parques nacionales más emblemáticos de Estados Unidos, podrían perder completamente sus glaciares en 2050, según concluye un informe de la ONU. Para finales de siglo, la mitad de la capa de hielo mundial podría desaparecer si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

También puede leer: Así entregarán las ayudas del Gobierno a familias damnificadas por lluvias

Caos climático

El clima de la Tierra puede volverse caótico, según predicen los físicos. Las emisiones incontroladas de gases de efecto invernadero no sólo calentarán el planeta, sino que harán que los patrones meteorológicos sean más erráticos e impredecibles. En el peor de los casos, las estaciones fluctuarán fuertemente de un año a otro y los periodos de calor y frío se sucederán mucho más deprisa que ahora.

Osos polares sin hielo

Los osos polares se están viendo obligados a comer basura y pañales sucios debido a la enorme pérdida de su principal zona de pesca: el hielo marino. De hecho, en Churchill (Canadá), considerada la capital mundial del oso polar, se ha registrado una reducción de casi un 50 % desde la década de 1980.

Poblaciones de pingüinos en las rocas

Los pingüinos emperador están ahora amenazados, gracias al cambio climático. La mayoría están en peligro por la misma razón que los osos polares: las impresionantes pérdidas de hielo marino. Hasta el 70% de las colonias de cría de pingüinos emperador podrían desaparecer en 2050 si el deshielo continúa al ritmo actual.

Le puede interesar: No se deje engañar: estos Parques Nacionales Naturales no estarán abiertos al público

¿Punto de no retorno?

Los puntos de inflexión a partir de los cuales el clima empieza a descomponerse irreversiblemente podrían alcanzarse a temperaturas mucho más bajas de lo que sugerían los modelos anteriores. Todas las estimaciones se alcanzarán si la temperatura de la Tierra aumenta 1,5 C por encima de los niveles preindustriales. La Tierra ya está 1,1 C por encima de esa línea de base y es probable que alcance de 2 a 3 C antes de estabilizarse.