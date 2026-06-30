Estas serán las regiones del país en las que lloverá este martes 30 de junio, según el Ideam

Las principales lluvias se esperan en el Pacífico, sur de la región Caribe, norte de la Andina, la Orinoquía y la Amazonia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este martes 30 de junio se esperan lluvias en varias partes del territorio nacional.

Los principales acumulados podrían presentarse en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Caldas, Tolima, Huila, Arauca, Meta, Casanare, Vichada y Guainía.

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En contraste, para la zona norte y centro de la región Caribe, así como para la cuenca media del río Magdalena, se esperan temperaturas máximas que superen a la climatología de junio, “principalmente por poca nubosidad durante la jornada de la tarde en estas zonas”, explicó el Instituto.

Igualmente, en el norte de la región Caribe y el centro de la región Andina, podrían presentarse sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde de este martes.

Por las actuales condiciones que atraviesa el país, 588 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios. Del total, 179 se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Boyacá y Santander (27 municipios, respectivamente), Magdalena (21) y Atlántico (17).

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Mientras tanto, 162 municipios están en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 59 están en alerta roja, siendo Chocó (23), Antioquia (7) y Cundinamarca (5), los que mayor cantidad de municipios tienen en este nivel.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

De acuerdo con el Ideam, en la mañana la capital del país contará con predominio de tiempo seco en todas las localidades de la ciudad, mientras se fortalece la nubosidad sobre el mediodía.

En horas de la tarde podrían presentarse lluvias ligeras, sobre todo en el occidente y sur de Bogotá, principalmente en localidades como Sua, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme.

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Finalmente, en la noche se prevé una disminución de la nubosidad y de la probabilidad de lluvia, “predominando nuevamente condiciones de tiempo seco en la mayor parte de la capital”.

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