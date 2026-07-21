Estas son las fotografías ganadoras del concurso internacional de fotografía aérea 2026

Foto: Aleksandra Wilk

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Hace tres años, un grupo de fotógrafos creó el premio International Aerial Photographer of the Year, un reconocimiento que destaca las mejores fotografías aéreas anualmente. Este reconocimiento reúne a participantes de todo el mundo, sin importar la técnica con la que se haya tomado la fotografía, para evaluar a los mejores.

El concurso tiene una sola regla: está prohibido postular imágenes generadas o modificadas con IA, dando solo posibilidad a fotografías originales y tomadas personalmente.

“En los premios International Aerial Photographer of the Year, creemos que existen muchas maneras de crear fotografías aéreas impresionantes. Ya sea que uses un dron o un globo, un helicóptero o un avión a reacción, no nos corresponde decirte cómo capturar tus imágenes aéreas", explican en su página web.

Este año fueron reconocidas 101 fotografías, dentro de las que destacaron siete como parte de los primeros puestos. La ganadora del premio de fotografía del año muestra un ave en medio de un espejo de agua. Fue tomada por Vitaly Golovatyuk, de Rusia.

El segundo puesto fue para una fotografía que muestra desde el aire la reunión de un numeroso grupo de personas, tomada en India por Sanghamitra Sarkar.

El tercer puesto del premio de fotografía aérea lo recibió Kah-Wai Lin, de Estados Unidos, por su fotografía que muestra a un grupo de caballos que corre sobre un campo mientras es guiado, desde atrás, por un solo jinete.

Además de los premios de fotografía, la organización también entregó premios especiales como reconocimiento a varias fotografías, que también destacaron en su página web.

Una de ellas fue la fotografía de una serie de montañas tomada en Estados Unidos por Chengming Liu.

También, desde Irlanda, se ganó un puesto en los reconocimientos especiales la fotografía “Sobre el agua”, tomada por Savadmon Avalachamveettil.

Finalmente, el reconocimiento especial también tuvo un lugar para “Sobre la nieve”, tomada por la alemana Aleksandra Wilk.

“Gracias a nuestros tres jueces, Tom Hegen, Isabella Tabacchi y Joanna Steidle, por sus inestimables contribuciones. Esperamos que disfruten de las mejores fotografías aéreas del mundo de 2026″, concluyó la organización del premio.

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