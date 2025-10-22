En 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque: estas son las industrias que más contribuyeron

default
En los últimos días, a pocas semanas de la realización de la próxima cumbre mundial del clima en Brasil (la COP30), se publicaron dos informes internacionales que revelan cómo los recursos financieros del mundo destinados a proteger los bosques y frenar la deforestación no solo no están siendo suficientes, sino que las inversiones en sectores que aumentan los riesgos sobre estos ecosistemas son abrumadoramente superiores. Se estima, que por cada peso que se invierte en la protección de los bosques, se invierten 200 en sectores que amenazan su...
Por Catalina Sanabria Devia
Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
Por Fernán Fortich
Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
