Ambiente
En 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque: estas son las industrias que más contribuyeron

Dos nuevos informes revelan las cadenas económicas que continúan amenazando los bosques del planeta y ofrecen pistas sobre los avances de Colombia en el reto de conservarlos. Los reportes también presentan algunas de las propuestas financieras para proteger estos ecosistemas que buscan ganar fuerza en la próxima cumbre mundial del clima, que se celebrará en Brasil.

Catalina Sanabria Devia y Fernán Fortich
22 de octubre de 2025 - 06:14 p. m.
En los últimos días, a pocas semanas de la realización de la próxima cumbre mundial del clima en Brasil (la COP30), se publicaron dos informes internacionales que revelan cómo los recursos financieros del mundo destinados a proteger los bosques y frenar la deforestación no solo no están siendo suficientes, sino que las inversiones en sectores que aumentan los riesgos sobre estos ecosistemas son abrumadoramente superiores. Se estima, que por cada peso que se invierte en la protección de los bosques, se invierten 200 en sectores que amenazan su...

Catalina Sanabria Devia

Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com

Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
