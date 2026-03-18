18 de marzo de 2026 - 10:20 p. m.
Estas son las nuevas montañas que descubrieron bajo el océano Pacífico en Colombia
Investigadores del Servicio Geológico Colombiano hicieron el primer mapa de las geoformas que se esconden en el fondo marino del Pacífico. Los nuevos elementos fueron bautizados con nombres que recuerdan la cultura de esa región, como Currulao o La Jaiba.
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