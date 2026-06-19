Estas son las regiones donde se esperan lluvias este viernes 19 de junio

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes, 19 de junio, en el que se esperan lluvias en sectores aislados del sur y centro de la región Caribe, la región Pacífica y el norte y occidente de la región Andina.

En contraste, “se espera predominio de tiempo seco en el nororiente de la región Caribe, especialmente sobre la península de La Guajira, suroriente de la Amazonia, particularmente en Amazonas, Vaupés y Guainía, y al sur de la región Andina en sectores de Tolima y Huila, así como el oriente de Nariño y Cauca”, según se lee en el más reciente boletín del Ideam.

En la región Andina, durante las horas de la mañana podrían presentarse, según la entidad, lloviznas en sectores de Antioquia, Santander, el noroccidente y suroriente de Cundinamarca, así como en el occidente de Boyacá. Por su parte, durante la tarde y la noche se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en el norte de Norte de Santander, el sur y occidente de Santander, el occidente de Boyacá, el noroccidente de Cundinamarca y sectores de Antioquia.

“En la región Pacífica se pronostica cielo mayormente nublado, con precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante la tarde y la noche, sobre Chocó y el norte y suroriente del Valle del Cauca. Para Cauca y Nariño se prevén lluvias de intensidad moderada”, precisó el Ideam.

En el caso de la región Caribe, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras durante la mañana y la tarde en Atlántico, el norte de Bolívar y el norte de Sucre.

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Según indicó Claudia Torres, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este viernes se prevé predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. En todo caso, no se descartan lloviznas y lluvias ligeras en sectores del sur de la ciudad.

“En horas de la tarde se esperan precipitaciones ligeras en amplios sectores de la ciudad, las más persistentes en zonas del norte, occidente y sur de Bogotá, sobre las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón y Suba”, precisó Torres, en el más reciente boletín. “Durante la noche se presentarían lloviznas dispersas en amplias zonas de la ciudad”.

☔ Este es el pronóstico para las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y parte de la noche (T. máx.: 34 °C).

• Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde (T. máx.: 33 °C).

• Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la noche (T. máx.: 28 °C).

• Medellín: Durante la jornada se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con posibles lloviznas en la mañana y noche y algunas lluvias ligeras a moderadas durante la tarde (T. máx.: 28 °C).

• Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras a lloviznas durante la jornada (T. máx.: 17 °C).

• Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la noche (T. máx.: 30 °C).

• Popayán: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la noche (T. máx.: 25 °C).

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