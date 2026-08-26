Estas son las regiones donde se esperan lluvias hoy, miércoles 26 de agosto, según el Ideam

Para esta tarde se estiman lluvias ligeras en el occidente y el sur de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para hoy, 26 de agosto. De acuerdo con la entidad, durante la madrugada de este miércoles se presentó cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco en amplios sectores del país, especialmente sobre el centro y norte de la región Caribe, centro y sur de la Andina y sobre la Orinoquia y Amazonia.

Sin embargo, algunas lluvias intensas se han registrado en amplios sectores sobre el área marítima y de litoral del Pacífico colombiano y del Caribe occidental al sur, así como en el occidente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También se presentaron en el suroccidente de la región Caribe, norte, centro y occidente de la Pacífica y norte de la Andina.

Por otro lado, se han registrado lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas en amplias zonas del sur de Bolívar, noroccidente de Córdoba, norte y occidente de Chocó, occidente de Valle del Cauca y Santander, noroccidente de Cauca, Cundinamarca, Arauca y Vichada, sur de Norte de Santander, noroccidente y oriente de Antioquia y nororiente y noroccidente de Boyacá.

Mientras tanto, algunas lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas, se han dado en áreas intermedias de dichos departamentos, además de sectores puntuales del nororiente de Cesar, norte de Atlántico, suroriente de Sucre y Nariño, centro y sur de Huila, norte, centro, oriente, sur y occidente de Casanare, centro y norte de Meta, nororiente de Guainía y occidente de Caquetá y Putumayo.

En ese sentido, en términos generales, el Ideam estima que en las próximas horas en el país haya cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco sobre el oriente de la región Caribe, centro y sur de la Andina y Orinoquia y sobre la Amazonia. No obstante, prevé que las lluvias más intensas y sus mayores acumulados sobre el área marítima y de litoral de la Cuenca del Pacífico y del litoral Caribe colombiano sur y occidente en las inmediaciones del golfo de Urabá y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Del mismo modo, se presentarían en sectores del norte y sur de la región Caribe, norte, centro y occidente de la Pacífica, norte de la Andina y Orinoquia.

Pronóstico por regiones

Según el instituto, en la región Caribe se espera, para esta mañana, predominio de tiempo seco, aunque son probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizas al sur y occidente de Córdoba. Luego, durante la tarde y noche, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Cesar, de Magdalena en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba y norte de Cesar. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, podría haber lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente sobre el área marítima.

Por su parte, la región Pacífica presentaría tiempo seco esta mañana, mientras que para la tarde y noche se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas en el norte, oriente, sur y occidente de Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca y sobre el centro y norte de Nariño.

Para la región Andina también se estima predominio de tiempo seco en la mañana, pero durante la tarde y noche habría lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas al norte, oriente, sur y occidente de Norte de Santander, Santander, Antioquia y norte de Risaralda. Algunas lluvias ligeras de menor intensidad se esperan en sectores del norte, oriente y sur de Boyacá, oriente y occidente de Caldas, norte y occidente de Quindío y oriente y sur de Cundinamarca.

En cambio, en la región Orinoquia se prevén lluvias entre moderadas y fuertes desde por la mañana hasta la tarde, con tormentas eléctricas sectorizadas al norte, oriente, sur y occidente de Arauca, norte y oriente de Casanare y al centro y norte de Vichada. Se prevén, además, lluvias de menor intensidad en áreas puntuales de los departamentos de la región durante toda la jornada. En la noche y para la madrugada de este jueves se estima predominio de tiempo seco. Finalmente, en la región amazónica predominaría el tiempo seco con algunas lluvias de menor intensidad en sectores puntuales.

Durante el día, las condiciones meteorológicas podrían favorecer registros cercanos e incluso localmente superiores a los valores climatológicos de agosto en la región Caribe, centro y sur de la Andina y Orinoquia y sobre la Amazonia. “Esta condición se estima particularmente en sectores de La Guajira, Cesar, occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, oriente de Nariño, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas” se lee en el comunicado del Ideam. Según la entidad, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde en la región Caribe, Amazonas y en ciertos sectores del centro y sur de las regiones Andina y Orinoquia.

Pronóstico para Bogotá y otras grandes ciudades

Para esta mañana se espera cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras al oriente de la capital del país. Luego, durante la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras en el occidente y el sur. La temperatura máxima estimada será de aproximadamente 19 °C aproximadamente. Finalmente, en la noche, predominaría el tiempo seco con cielo mayormente nublado y en la madrugada del 27 de agosto el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. La temperatura mínima estimada es de 8 °C. Esto prevé el Ideam para:

Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado, probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: °C).

Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado. Durante la mañana y tarde probables lluvias entre ligeras y moderadas. Durante la noche y madrugada predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

Barranquilla Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: °C).

Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde, noche y madrugada se prevén lluvias entre ligeras y moderadas (Temperatura máxima estimada: °C).

Popayán: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: °C).

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