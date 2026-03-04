Este 5 de marzo reabre el Parque Tayrona con la promesa de mantener un fuerte de carabineros

Parque Nacional Natural Tayrona. Foto: Danilo Arenas

Después de 15 días de cierre, el Parque Nacional Natural Tayrona reabre sus puertas a partir del 5 de marzo. El anuncio lo hizo el director de Parques Nacionales Naturales (PNN), Luisz Olmedo, en compañía de varios representantes de entidades que estaban involucradas en las mesas de diálogo que se llevaron a cabo para atender las dificultades que condujeron a su cierre.

Aunque en la noche de este 3 de marzo la Alcaldía de Santa Marta ya había anunciado que el Tayrona podría recibir nuevamente turistas, Olmedo dio nuevos detalles sobre los planes que tienen previstos para el segundo parque nacional más visitado del país. En 2025 recibió 818.000 turistas.

Uno de los puntos más importantes fue la decisión de mantener un grupo de carabineros al interior del área protegida. Esa había sido, de hecho, una solicitud que habían hecho varios actores que criticaban la ausencia de fuerza pública en el Tayrona.

Según dijo el Ministerio de Ambiente, la instalación de ese fuerte de la Policía de Carabineros contará con 70 uniformados, que “contará con caballerizas y espacio para los guías caninos. Aunque el fuerte continúa en remodelación, desde el fin de semana ya hay presencia de los policías”.

De acuerdo con el general Carlos Germán Oviedo, que está al frente de la dirección de Carabineros y Protección Ambiental, esos uniformados tendrán tres líneas de despliegue: una preventiva, otra operativa y una más investigativa.

En otras palabras, eso quiere decir que habrá un grupo encargado de llevar a cabo actividades con las comunidades que están al interior del parque. Además, habrá, en la parte operativa, un “escuadrón móvil de carabineros, conformado por hombres entrenados y con armamento para evitar que haya inseguridad al interior del parque”.

Así mismo, dijo Oviedo, en la parte investigativa, habrá personal que estará articulado con la Fiscalía para “obtener elementos probatorios para identificar y emitir órdenes de captura a quienes incumplan las leyes al interior el parque”.

De igual forma, señaló el Minambiente, se destinarán más de COP 1.000 millones para recuperar áreas críticas al interior del Parque Tayrona, que se definirán luego de un recorrido.

“El Estado ha garantizado una respuesta oportuna y eficaz a la situación que se ha presentado al interior del PNN Tayrona”, afirmó, por su parte, Andrés Velasco, coordinador del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF).

El problema de fondo

Como habíamos contado hace unos días en El Espectador, en el PNN Tayrona hay un problema de fondo que viene de décadas atrás y que no se ha logrado resolver: la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que controlan toda la cadena de turismo.

Como explicaba Leber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada (Pdibal), el turismo pasó a ser la tercera bonanza la Sierra Nevada de Santa Marta, después de la marimbera, en los años 80, y de la cocalera. Y el Parque Tayrona es “como una bisagra que no solamente atrae sino que distribuye el turismo hacia toda la región de la Troncal del Caribe”.

Esas actividades, precisamente, son controladas por las ACSN que extorsionan a todos los actores: desde los que venden productos en las playas hasta los restaurantes y los hoteles.

Para que se haga una idea del poder de la participación de las Autodefensas Conquistadoras”, nos contaba otro de los especialistas en seguridad del Caribe que consultamos,las ACSN “hasta tienen el monopolio de la venta de bebidas de esa región. Todo el que quiera vender cerveza o gaseosa, se las debe comprar a ellos".

