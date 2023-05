Este es el estado del volcán Nevado del Ruiz el martes 23 de mayo

La actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, el cual indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. Foto: SGC

En el más reciente boletín publicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad informó que desde las 09:00 a.m. del lunes 22 de mayo, “la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos presentó un aumento en el número de sismos y continuó mostrando niveles de energía sísmica liberada similares a los del día anterior”. (Lea: No, los gases de las laderas del volcán Cerro Bravo no son volcánicos)

El servicio explicó que varias de esas señales sísmicas estuvieron relacionadas con emisiones pulsátiles de ceniza. Esto lo pudieron confirmar gracias a las cámaras web que se han empleado para el monitoreo volcánico.

En cuanto a la sismicidad asociada al fracturamiento de la roca en el interior del edificio volcánico, incrementó tanto en el número de sismos como en los niveles de energía sísmica liberada. Sin embargo, advirtió el SCG, ambos indicadores son similares a los del domingo 21 de mayo.

“Esta sismicidad se localizó en los sectores nororiente, norte y sur del volcán y en el cráter Arenas, a una distancia máxima de 6 kilómetros a partir de este y a profundidades que oscilaron entre 1 y 7 kilómetros”, explicó la entidad en el boletín. (Puede leer: En imágenes: así está el Popocatépetl, el volcán que tiene en alerta a México)

La altura máxima de la columna de gases y/o ceniza, por su parte, fue de 1300 metros medidos desde la cima del volcán. “Estos indicadores ratifican lo que desde el SGC hemos reiterado: la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza, disminuyan o sean oscilatorios, es decir, pueden aumentar unos días y disminuir otros”, advirtió.

Cabe resaltar que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja, el cual indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años. (Lea también: ¿El cerro de Monserrate es un volcán? Servicio Geológico Colombiano responde)

