Este es el pronóstico del clima para Bogotá, Cartagena y otras ciudades

Las principales ciudades del país continuarán registrando lluvias de variada intensidad, probablemente acompañadas de tormentas eléctricas. Así lo menciona el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), donde detalla que en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Tunja, Bucaramanga y Cali, estas lluvias se pueden registrar en la tarde y noche de este viernes, 24 de octubre, mientras en Cartagena se pueden presentar desde la mañana.

Según el Ideam, en la capital colombiana puede haber lluvias ligeras en el centro y oriente de la ciudad durante la mañana, pero en la tarde y en las primeras horas de la noche aumentará la nubosidad, con lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente, sobre el centro oriente, occidente y norte de la capital.

A nivel departamental, el pronóstico menciona que las lluvias de mayor intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas se esperan en los departamentos del Caribe colombiano, en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, algunas zonas de los Santanderes, noroccidente y nororiente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Antioquia, en los del departamentos del Eje Cafetero, en el norte y oriente de Tolima, norte de Huila, occidente de Arauca, Casanare, y hacia la Amazonía.

También se esperan acumulados significativos en “inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y sobre aguas marítimas y costeras de la ciénaga Grande de Santa Marta, los golfos de Morrosquillo y Urabá, del mar Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano”, dice el Ideam.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas. Especialmente, sobre el área marítima.