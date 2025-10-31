Este es el pronóstico del clima para este fin de semana de Halloween y con festivo

Se espera que haya lluvias en varias regiones del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Como sucede cada vez que es puente, muchas familias se disponen a viajar a diferentes lugares del país. Otras, en cambio, se quedarán en las ciudades donde viven para asistir a las diferentes fiestas o eventos de disfraces. Sea cual sea el plan, siempre viene bien saber cómo se comportará el tiempo en las diferentes regiones de Colombia.

Esto es lo que señala el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), encargado de hacer los pronósticos meteorológicos en Colombia.

Viernes de Halloween

Según el Ideam, para este viernes 31 de octubre, se prevé que en Bogotá el cielo esté entre parcial y mayormente nublado. Habrá, posiblemente, lluvias dispersas, especialmente durante la tarde y la noche, en zonas del occidente y del norte de la ciudad.

La temperatura mínima podría llegar hasta los 11 °C. La máxima estará entre los 19 °C y los 20 °C.

En el resto del país hay varias zonas donde se pueden presentar lluvias e, incluso, tormentas eléctricas en la tarde y en la noche. Estos son: el sur de La Guajira, el norte de Cesar, el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba, Antioquia, el sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el occidente de Arauca y Casanare, Meta, Caquetá, el occidente de Guaviare y Amazonas.

Además, todo parece indicar que habrá lloviznas dispersas en zonas de Sucre, Norte de Santander, el occidente de Tolima, Huila, Vichada, Guainía y Putumayo. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina el cielo estará parcialmente nublado.

Sábado, 1 de noviembre

Luego de una semana pasada por agua, se espera que para el sábado haya menos lluvias en la región Andina y en la Orinoquia. Sin embargo, habrá lugares donde se pronostican precipitaciones más intensas.

Estos puntos son el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el suroccidente de Casanare, Meta, el nororiente de Vichada, Caquetá, Putumayo y Guainía.

Por otra parte, en Huila, Arauca, Vaupés y Amazonas es posible que se presenten lloviznas, al igual que en San Andrés y Providencia. En el archipiélago puede haber descargas eléctricas.

Domingo, 2 de noviembre

Según el Ideam, “continuarán las lluvias con algunas tormentas eléctricas en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, el sur de Bolívar, Antioquia, Santander, el nororiente de Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el centro de Nariño, el occidente de Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y Meta”.

En Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare y Casanare habrá lluvias de menor intensidad.

Lunes festivo, 3 de noviembre

Se espera que el festivo haya un incremento de lluvias. Se espera, dice el ideam, que las más fuertes se presenten en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, en el centro y en el norte de Norte de Santander, el norte de Boyacá y Cundinamarca, el nororiente de Tolima, el sur de Huila, Chocó, el sur del Valle del Cauca, Cauca, el oriente de Nariño, el occidente de Caquetá y Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Meta y Vichada.

En caso de que haya tormentas eléctricas y vientos fuertes, el Ideam recomienda no exponerse en zonas abiertas, ni ubicarse debajo de árboles y estructuras metálicas altas, pues “podrían ser objeto de descargas”.

