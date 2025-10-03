Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente

Este es el pronóstico del tiempo para el primer fin de semana de octubre

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Ideam, las mayores lluvias de este fin de semana se esperan durante lo que resta de la jornada de viernes.

Redacción Ambiente
03 de octubre de 2025 - 10:34 p. m.
En Bogotá no se descartan lluvias aisladas en los sectores del oriente, el norte y algunos sectores del occidente de la ciudad.
En Bogotá no se descartan lluvias aisladas en los sectores del oriente, el norte y algunos sectores del occidente de la ciudad.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este fin de semana, del 3 al 5 de octubre, en el país. De acuerdo con la entidad, mientras que para hoy se espera la mayor cantidad de lluvias, el sábado y domingo disminuiría, especialmente en las regiones de la Orinoquía y la Amazonia.

Para lo que resta de la jornada de este viernes se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas en sectores de la Alta Guajira y el sur del departamento, así como en Cesar, Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. En el área marítima del norte y nororiente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas.

Para el sábado 4 de octubre, en cambio, el Ideam pronostica una moderada disminución de las lluvias, sobre todo en las regiones Caribe y Amazonía. Los mayores acumulados de precipitación se proyectan en el centro y sur de La Guajira, nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, oriente de Córdoba, Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca, centro y norte de Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Arauca, oriente de Casanare y norte de Vichada.

Por otro lado, se estiman lluvias de menor intensidad en el centro y occidente de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia. Las condiciones de tiempo seco predominarán en el sur de Boyacá, Tolima, oriente de Cundinamarca, Huila, Guainía y sur de Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias de variada intensidad, con posibles tormentas eléctricas aisladas, especialmente en el área marítima.

Finalmente, el domingo 5 de octubre se presentarían fuertes lluvias en el oriente del mar Caribe nacional, la región Pacífica y zonas dispersas de la región Andina, mientras que en la Orinoquía y la Amazonia continuaría la tendencia a la disminución de las precipitaciones. “Se destacan lluvias en La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente y norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca”, dice el Ideam.

En el oriente de Amazonas, Vaupés, Vichada, sur de Guainía, y occidente de Meta y Casanare se esperan lluvias más ligeras o localizadas, y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias.

Puntualmente, para la ciudad de Bogotá, el Ideam prevé cielo parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, durante este fin de semana. Sin embargo, la entidad no descarta lluvias aisladas en los sectores del oriente, el norte y algunos sectores del occidente de la ciudad durante horas de la tarde los tres días. La temperatura oscilará entre los 10 °C y los 20 °C.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Tiempo

Pronóstico del tiempo

fin de semana

Octubre

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.