Este es el pronóstico del tiempo para el primer fin de semana de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este fin de semana, del 3 al 5 de octubre, en el país. De acuerdo con la entidad, mientras que para hoy se espera la mayor cantidad de lluvias, el sábado y domingo disminuiría, especialmente en las regiones de la Orinoquía y la Amazonia.

Para lo que resta de la jornada de este viernes se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas en sectores de la Alta Guajira y el sur del departamento, así como en Cesar, Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. En el área marítima del norte y nororiente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas.

Para el sábado 4 de octubre, en cambio, el Ideam pronostica una moderada disminución de las lluvias, sobre todo en las regiones Caribe y Amazonía. Los mayores acumulados de precipitación se proyectan en el centro y sur de La Guajira, nororiente de Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, oriente de Córdoba, Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca, centro y norte de Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Arauca, oriente de Casanare y norte de Vichada.

Por otro lado, se estiman lluvias de menor intensidad en el centro y occidente de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia. Las condiciones de tiempo seco predominarán en el sur de Boyacá, Tolima, oriente de Cundinamarca, Huila, Guainía y sur de Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias de variada intensidad, con posibles tormentas eléctricas aisladas, especialmente en el área marítima.

Finalmente, el domingo 5 de octubre se presentarían fuertes lluvias en el oriente del mar Caribe nacional, la región Pacífica y zonas dispersas de la región Andina, mientras que en la Orinoquía y la Amazonia continuaría la tendencia a la disminución de las precipitaciones. “Se destacan lluvias en La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente y norte de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca”, dice el Ideam.

En el oriente de Amazonas, Vaupés, Vichada, sur de Guainía, y occidente de Meta y Casanare se esperan lluvias más ligeras o localizadas, y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lluvias.

Puntualmente, para la ciudad de Bogotá, el Ideam prevé cielo parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, durante este fin de semana. Sin embargo, la entidad no descarta lluvias aisladas en los sectores del oriente, el norte y algunos sectores del occidente de la ciudad durante horas de la tarde los tres días. La temperatura oscilará entre los 10 °C y los 20 °C.

