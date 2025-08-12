No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ambiente
Este estudio le hará apreciar un poco más a la diversidad de aves que nos queda

Una nueva investigación muestra que la diversidad de aves está en serios aprietos por el cambio climático. Desde 1980, las poblaciones en los trópicos han disminuido aproximadamente entre un 25 % y un 38 %.

Redacción Ambiente
12 de agosto de 2025 - 04:59 p. m.
Fotografía de un 'vermilion flycatcher', en Cali (Colombia).
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

“Es una disminución asombrosa. Las aves son especialmente sensibles a la deshidratación y al estrés térmico. El calor extremo provoca un exceso de mortalidad, una reducción de la fertilidad, cambios en los comportamientos reproductivos y una menor supervivencia de las crías”.

La anterior frase es de Maximilian Kotz y resume bien los resultados del estudio que acaba de publicar en Nature,...

