Este mapa muestra lo “desincronizadas” que están las estaciones en el planeta

Un nuevo estudio detalló cómo ciertas regiones del planeta presentan patrones climáticos con hasta dos meses de desfase en relación con zonas cercanas. Estos hallazgos podrían explicar, por ejemplo, por qué la producción de café en Colombia varía entre fincas que están a pocos kilómetros de distancia. Foto: NOAA

A través del análisis de imágenes satelitales, un grupo de investigadores reveló hasta qué punto las estaciones y los ciclos del clima en el planeta están “desincronizados”. Este hallazgo podría ayudar a comprender la complejidad de ciertos procesos naturales, hasta ahora poco conocidos, en algunos de los ecosistemas más biodiversos del mundo, además de contribuir a una mejor planificación de las actividades económicas.

En un nuevo estudio publicado en la revista Nature, científicos detectaron que en zonas separadas por apenas unos kilómetros se registran ciclos climáticos completamente distintos y con ritmos de ocurrencia diferentes.

En ese sentido, unas las principales conclusiones del estudio es que la naturaleza no sigue un metrónomo único, sino que tiene muchos relojes a la vez.

“Las estaciones marcan el ritmo de la vida. Los seres vivos, incluidos los humanos, ajustan el calendario de sus actividades anuales para aprovechar los recursos y las condiciones que varían a lo largo del año”, explicó Drew Terasaki Hart, autor principal del estudio e investigador de la Universidad Estatal de Montana. “Gracias a décadas de archivos de imágenes satelitales, podemos utilizar la informática para comprender mejor los ciclos estacionales, y en este caso medimos los ciclos de crecimientos de las plantas, lo que puede dar más pistas de estos ciclos”.

Entre los principales hallazgo del estudio está la identificación de cinco regiones del planeta con “clima mediterráneo” —California, Chile, Sudáfrica, el sur de Australia y la cuenca del Mediterráneo—, caracterizadas por inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y secos. Lo que hace únicas a estas zonas, en el contexto de las estaciones del planeta, es la presencia de un “doble pico” en el crecimiento de las plantas: los bosques alcanzan su mayor nivel casi dos meses después que otros ecosistemas.

Esto también ocurre en las montañas tropicales, en el que este desfase del clima podría ayudar a explicar ciertos patrones de lluvia, así como la influencia de estos ecosistemas en la calidad del aire.

“Nuestro mapa incluso da nuevas luces, por ejemplo, sobre los complejos procesos de las cosechas de café en la compleja geografía de Colombia. En este país, las fincas cafeteras separadas por un día de viaje en coche a través de las montañas pueden tener ciclos reproductivos tan desincronizados como si estuvieran separadas por un hemisferio”, explica Drew Terasaki Hart, autor principal del estudio.

“Comprender los patrones estacionales en el espacio y el tiempo no solo es importante para la biología evolutiva. También es fundamental para comprender la ecología del movimiento animal, las consecuencias del cambio climático para las especies y los ecosistemas, e incluso la geografía de la agricultura y otras formas de actividad humana”, agregó.

Los investigadores del estudio compartieron este mapa que revela este “desfase” detallado de las estaciones en el planeta, con el objetivo de que los gobiernos y las personas tengan más información sobre sus ecosistemas para promover su conservación, así como un mejor desarrollo de las actividades económicas.

