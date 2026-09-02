Estos departamentos de Colombia generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero

Deforestación, uso de combustibles, transporte y ganado bovino están entre las actividades que más gases de efecto invernadero generan. Foto: Fotos de El Espectador y Pexels

En los escritorios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se encuentra en ajuste un documento elaborado durante la administración de Gustavo Petro y que revela información sobre las emisiones y actividades relacionadas con el cambio climático en Colombia. Se trata de datos que no se actualizaban desde 2018.

El reporte es de hecho dos informes. Por un lado, la Cuarta Comunicación de Cambio Climático (4CNCC, por sus siglas en inglés) y, por otro, el Segundo Informe Bienal de Transparencia (BTR 2). Estos...