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Estos departamentos de Colombia generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero

Un nuevo documento de la Ideam revela cuáles son los lugares donde se producen más emisiones y los sectores que las están causando.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
02 de septiembre de 2026 - 02:00 p. m.
Deforestación, uso de combustibles, transporte y ganado bovino están entre las actividades que más gases de efecto invernadero generan.
Deforestación, uso de combustibles, transporte y ganado bovino están entre las actividades que más gases de efecto invernadero generan.
Foto: Fotos de El Espectador y Pexels

En los escritorios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se encuentra en ajuste un documento elaborado durante la administración de Gustavo Petro y que revela información sobre las emisiones y actividades relacionadas con el cambio climático en Colombia. Se trata de datos que no se actualizaban desde 2018.

El reporte es de hecho dos informes. Por un lado, la Cuarta Comunicación de Cambio Climático (4CNCC, por sus siglas en inglés) y, por otro, el Segundo Informe Bienal de Transparencia (BTR 2). Estos...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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