Estos son los departamentos donde se esperan lluvias este fin de semana

En Bogotá se esperan lloviznas especialmente en el oriente y sur de la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este último fin de semana de agosto. Aunque se espera tiempo seco en parte del territorio nacional, también es probable que se registren lluvias, en algunos casos con tormentas eléctricas.

De acuerdo con la entidad, para este sábado se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en casi todos los departamentos. Para el caso del Carive, las principales precipitaciones se esperan del Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba. También se esperan lluvias en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

En otras zonas, como el sur de Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas, el Ideam pronostica lloviznas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén precipitaciones, con posibilidad de descargas eléctricas en el sector sur del área.

Para el domingo, es probable que se registren lluvias con actividad eléctrica en los mismos sectores del Caribe y los demás departamentos, incluido Guaviare y Vaupés, especialmente en la tarde y la noche.

En el caso específico de Bogotá, el Ideam dice que se esperan cielos entre parcial a mayormente nublados. “Hay posibilidad de lloviznas a diferentes horas, y en algunos sectores particularmente del oriente y sur de la ciudad”, explicó Daniel Useche Samudio, meteorólogo del Ideam.

¿Qué hacer en caso de tormentas eléctricas o vendavales?

