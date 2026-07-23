Estos son los departamentos en los que habrá lluvias hoy en Colombia, según el Ideam

En Bogotá se presentaron lluvias durante la madrugada y no se descartan en algunas zonas de la ciudad para el resto del día. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

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Durante la madrugada de este jueves, se registraron lluvias en gran parte del país. La región Pacífica, el sur del Caribe, el norte y centro de la región Andina, el suroriente de la Orinoquía y el occidente y oriente de la Amazonia vivieron estas condiciones durante las primeras horas del día.

En horas de la mañana, se espera que en Bogotá haya cielo mayormente nublado, pero con predominio de tiempo seco, luego de las lluvias que ocurrieron durante la madrugada. De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), no se descarta que haya lluvias ligeras en el oriente de la ciudad.

“En la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias de tipo convectivo principalmente en el norte y cerros orientales, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y San Cristóbal”, explicó la entidad.

Para la noche se espera un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. La temperatura máxima en la ciudad, durante toda la jornada, será de 18 °C.

Para el resto del país, las regiones en las que se esperan condiciones de tiempo seco son la media y alta Guajira, así como la zona andina comprendida entre Boyacá, Cundinamarca, Tolima, el norte de Huila y el occidente de Cauca y Nariño.

Sin embargo, hay otras zonas en las que habrá precipitaciones. “En el territorio nacional se espera un incremento relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas respecto al día anterior. Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores del Pacífico, sur y centro del Caribe, norte y centro de la región Andina, y occidente y centro de la Amazonía y la Orinoquía”, dijo la entidad.

Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para las principales ciudades de Colombia:

Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de precipitaciones dispersas en la jornada (T. máx.: 33 °C).

Cartagena: Son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 32 °C).

Bucaramanga: Se prevén lloviznas y lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

Medellín: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias moderadas en la jornada. (T. máx.: 31 °C).

Tunja: Se pronostican cielos con nubosidad variada y predominio de tiempo seco durante el día (T. máx.: 19 °C).

Cali: Son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la jornada, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de lloviznas dispersas en la jornada (T. máx.: 27 °C).

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