Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este 26 de enero, según el Ideam

El Ideam informó que no se descartan lluvias en la capital del país.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del tiempo para este 26 de enero, que anticipa abundante nubosidad y probabilidad de lluvias en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en áreas puntuales departamentales al sur de Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, norte y suroriente de Santander, occidente y sur de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, oriente y occidente de Tolima, Caquetá y Putumayo, Vaupés y Amazonas”, precisa el Ideam, en su más reciente boletín.

☔ ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Bogotá?

En la mañana de este lunes, en la capital del país se espera un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el centro, oriente y sur de la ciudad.

“En horas de la tarde, se pronostica un cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Durante la noche se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Bogotá. Especialmente en zonas de Usaquén, Suba, Chapinero, Barios Unidos y Santa Fe”, precisa el Ideam.

🌧️ Este es el pronóstico del tiempo en las principales ciudades de Colombia:

•Cali: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada (T. máx.: 27 °C),

•Barranquilla: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C),

•Cartagena: Durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C),

•Medellín: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 26 °C),

•Tunja: Persistirá cielo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mañana y primeras horas de la tarde. Sin embargo, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 18 °C),

•Bucaramanga: Se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada (T. máx.: 25 °C).

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜