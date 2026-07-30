Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este 30 de julio, según el Ideam

Las capas y las sombrillas fueron otros de los elementos que desempolvaron los capitalinos. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves, 30 de agosto, en el que se espera una jornada con una alta nubosidad.

Los mayores acumulados de lluvias, según precisó el Ideam, se prevén en el occidente de la región Andina, el norte de la región Pacífica, el suroccidente de la región Caribe, sectores dispersos de la Amazonia y el norte y sur de la Orinoquía.

“En la región Andina, se prevé una mañana mayormente seca, con cielo entre ligera y parcialmente nublado, excepto para la parte norte y occidente de Antioquia, donde se esperan algunas precipitaciones ligeras y moderadas. Durante la tarde y la noche se espera un incremento de la nubosidad, acompañado de precipitaciones sobre sectores de Antioquia, Caldas y Santander”, se lee en el más reciente boletín de la entidad.

En el caso de la región Caribe, se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con probabilidad de lluvias ligeras a localmente moderadas durante la tarde y la noche sobre el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el sur de Sucre.

“En la región Pacífica, durante la mañana predominarán condiciones de tiempo estable y seco hacia el sur, mientras que en el norte se presentará mayor nubosidad con probabilidad de lluvias sobre el Chocó. Para la tarde y la noche se pronostica un incremento de la nubosidad, acompañado de lluvias moderadas a fuertes en gran parte del Chocó y el occidente del Valle del Cauca”, indicó el Ideam.

🌤️¿Qué esperar en Bogotá?

Como explicó Juan Camilo Pérez, funcionario del convenio Ideam-Idiger, en la mañana de este jueves se esperan condiciones secas seguidas de un ligero aumento de la nubosidad.

“En la tarde, se esperan condiciones nubosas con lloviznas de corta duración e intermitentes en el suroriente de la ciudad sobre las localidades de Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y La Candelaria”, indicó Pérez.

☔ Este es el pronóstico para las principales ciudades en Colombia:

• Barranquilla: Se espera cielo de ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco (T. máx.: 36 °C),

• Cartagena: Son posibles cielos ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco. No se descarta alguna llovizna transitoria en la tarde (T. máx.: 35 °C),

• Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado con posibles lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 31 °C),

• Medellín: Se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado, sin descartar algunas lloviznas en la tarde y noche (T. máx.: 31 °C),

• Tunja: Se pronostican cielo con nubosidad variada con posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 19 °C),

• Cali: Son probables lluvias de ligeras durante la noche, con cielo de parcial a mayormente cubierto (T. máx.: 34 °C),

• Popayán: Se espera cielo de parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco, sin descartar posibles lloviznas en el transcurso del día (T. máx.: 27 °C).

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