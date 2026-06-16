Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este martes 16 de junio

Lluvias en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 16 de junio, en el que se esperan lluvias en diferentes sectores de la región Caribe, Pacífica y norte de la Andina.

“Se prevén condiciones de cielo entre parcial a mayormente nublado sobre amplios sectores de las regiones Orinoquía, Amazonía, Pacífica, occidente y centro de la Caribe, y norte de la Andina”, se lee en el más reciente boletín del Ideam.

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En el caso de la región Andina, se pronostica un cielo mayormente nublado, con condiciones secas en la mañana de este martes. Las principales precipitaciones se esperan en zonas de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda y norte de Norte de Santander.

“En la región Caribe se espera cielo entre parcial y mayormente nublado durante la jornada, tiempo seco en horas de la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones se presentarán, principalmente, en Cesar, sur de Sucre, Bolívar y Córdoba. Los mayores acumulados se estiman durante las horas de la noche y la madrugada”, precisó el Ideam.

Por su parte, en la región Pacífica se prevén lluvias en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca y el occidente de Cauca y Nariño, especialmente en horas de la tarde y noche.

☔ ¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Yamile Peña, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este martes se espera un predominio de tiempo seco en gran parte de la capital del país.

“En la tarde, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas y/o lluvias ligeras en Usme y Ciudad Bolívar”, precisó Peña, a través de un comunicado. “Para la noche se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco”.

☔ Este es el pronóstico para las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 34.5 °C).

• Cartagena: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, y lluvias intermitentes, durante el día. (T. máx.: 32 °C).

• Bucaramanga: Tiempo seco durante la mañana, son probables lluvias de moderada intensidad al finalizar la tarde o durante las primeras horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).

• Medellín: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada; sin embargo, se pronostican algunas lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 30 °C).

• Tunja: Aunque predominará el tiempo seco durante gran parte de la jornada, con cielo entre parcial y mayormente nublado, se prevén probables lloviznas al finalizar la tarde o durante las primeras horas de la noche. (T. máx.: 19 °C).

• Cali: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mañana, sin embargo, en horas de la tarde y noche son previstas lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 30 °C).

• Popayán: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada, sin embargo, se prevén algunas lloviznas en la tarde y noche. (T. máx.: 26 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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