Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este viernes 4 de septiembre

Para la mañana de este viernes, en la capital del país se espera un cielo parcialmente nublado con tiempo seco. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes, 4 de septiembre, en el que las principales lluvias se esperan en el centro y en el sur de la región Caribe.

En el caso de la región Andina, no se descartan precipitaciones, y estas se registrarían principalmente en horas de la tarde y noche. Para la región Pacífica, las lluvias se presentarían especialmente hacia el norte y los municipios ubicados en el sector occidental.

“Por otra parte, se estiman condiciones mayormente secas en sectores del centro y sur de la región Andina, especialmente en algunos sectores de los departamentos de Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca. En la región Caribe, estas condiciones se prevén principalmente en sectores del centro y norte de La Guajira. Asimismo, se espera predominio de tiempo seco en algunos sectores de la región Pacífica, particularmente hacia el oriente de los departamentos de Cauca y Nariño”, indicó el Ideam, a través de su más reciente boletín.

Frente a temperaturas máximas, el Ideam informó que podrían registrarse valores por encima de lo normal para la época en sectores de la Alta Guajira y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y el sur del Cauca.

🌦️¿Qué esperar en Bogotá?

Para la mañana de este viernes, en la capital del país se espera un cielo parcialmente nublado con tiempo seco, según informó Zaida Yamile Peña Torres, funcionaria del convenio Ideam-Idiger. Por su parte, no se descartan lluvias ligeras, especialmente en el costado oriental de la ciudad.

“En la tarde, se prevé nubosidad variada con tiempo seco. Sin descartar lluvias ligeras y aisladas sobre el costado oriental y sur de la ciudad”, precisó Peña, a través de un comunicado. “Para la noche se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco”.

🌂Este es el pronóstico en las principales regiones del país

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Durante gran parte de la jornada se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan algunas lluvias moderadas y de carácter esporádico, especialmente en el área marítima y sobre la isla de San Andrés.

Región Andina: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con precipitaciones entre ligeras y moderadas en sectores de Antioquia, principalmente en la noche y madrugada; Santander, durante la tarde y noche; norte y occidente de Norte de Santander, en la tarde y noche; norte y oriente de Boyacá, durante la tarde; norte y oriente de Cundinamarca, en la tarde y madrugada; Risaralda, Caldas y Quindío, en diferentes momentos de la jornada, y sur de Huila, principalmente en la tarde.

Región Pacífica: Se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y localmente fuertes en sectores de Chocó, principalmente durante la tarde, noche y madrugada; norte y occidente de Valle del Cauca, en la tarde y noche; y centro y occidente de Cauca y Nariño, durante la tarde y noche.

Región Orinoquia: Se prevén condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Arauca, Casanare, Vichada principalmente hacia el norte y oriente, Meta y Guaviare, especialmente durante las jornadas de la tarde y noche.

Región Amazónica: Se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Guainía y Vaupés, principalmente durante la tarde y noche; Caquetá, en la tarde; Putumayo, durante la mañana y tarde, y Amazonas, en la tarde y noche.

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