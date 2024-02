Estos son los municipios que rompieron récord de temperatura durante enero de 2024

Según las mediciones del Ideam, en primer lugar se encontró el municipio de Jerusalen, Santander, donde, durante los meses de enero de años pasados, se había registrado un promedio de 40 º C, y, el pasado enero de 2024, la temperatura subió a los 41 º C. EFE/Villar López Foto: EFE - Villar López

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su más reciente reporte de estaciones que superaron el récord histórico de altas y bajas temperaturas durante el pasado enero de 2024. Recordemos que en algunas regiones del país, El Niño continúa presente como un fenómeno de variabilidad climática que hace más intensas y prolongadas las sequías, produciendo desabastecimiento de agua, incremento en los incendios forestales, proliferación de epidemias y alteración de ecosistemas estratégicos.

Según las mediciones del Ideam, en primer lugar se encontró el municipio de Jerusalén, Santander, donde, durante los meses de enero de años pasados, se había registrado un promedio de 40 º C, y, el pasado enero de 2024, la temperatura subió a los 41 º C.

Está relacionado: Fenómeno de El Niño en Colombia: así se vive a más de 40 °C.

Le sigue Natagaima, Tolima, con un promedio anterior de 40,6 º C, y que recientemente subió a 40,8 º C. Luego está Villanueva, Huila, donde, esa misma cifra era de 39,8 º C, y, ahora, es de 40,6 º C.

A continuación, el listado de algunos de los municipios con altas temperaturas:

Montería (Córdoba): 37, 8 º C antes, y 36 º C ahora.

La Macarena (Meta): 36,8 º C antes, y 37 º C ahora.

Bello (Antioquia): 34,8 º C antes, y 36 º C ahora.

Medellín, Aeropuerto Olaya Herrera (Antioquia): 32,8 º C antes, y 33,7 º C ahora.

Medellín, La Aldea (Antioquia): 28,4 º C antes, y 29,8 º C ahora.

Mogotes (Santander): 31 º C antes, y 31,3 º C ahora.

Santander de Quilichao (Cauca): 32,8 º C antes, y 33,2 º C ahora.

Yopal (Casanare): 36,6 º C antes, y 37,2 º C ahora.

Neiva (Huila): 38,6 º C antes, 39,2 º C ahora.

Paz de Ariporo (Casanare): 35,8 º C antes, y 36,4 º C ahora.

Paipa (Boyacá): 28,4 º C antes, y 29 º C ahora.

Tenjo (Cundinamarca): 25,4 º C antes, y 25,6 º C ahora.

Bogotá D.C.: 24,9 º C antes, y 25,2 º C ahora.

Pasto (Nariño): 20,8 º C antes, y 22 º C ahora.

Sotará (Cauca): 22,2 º C antes, y 22,3 º C ahora.

Rionegro (Antioquia): 25,8 º C antes, y 26,7 º C ahora.

Palmira (Valle del Cauca): 34,4 º C antes, y 34,6 º C ahora.

Santa Sofía: 26,8 º C antes, y 28,4 º C ahora.

Caldas: 28,2 º C antes, y 29,3 º C ahora.

Toca: 24,8 º C antes, y 25,4 º C ahora.

Guasca: 25,3 º C antes, y 25, 6 º C ahora.

Para conocer el listado completo, puede dirigirse a la cuenta de X (antes Twitter) del Ideam:

#IdeamInforma Presentamos al país el reporte de estaciones que superaron el récord histórico de temperaturas 🌡 el pasado mes de enero.



💡 Recuerda: en este reporte se destaca el dato de temperatura más alto 🥵 o más bajo 🥶 registrado en los meses de enero.#IdeamEsCiencia pic.twitter.com/F8EyT91idm — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) February 29, 2024

Ahora, respecto a las temperaturas más bajas registradas, el Ideam señaló que sucedió algo particular con el municipio de Puracé, en el Cauca, pues este territorio también alcanzó su punto máximo el pasado enero, con 26,4 º C cuando, anteriormente, había sido de 26 º C. Sin embargo, Puracé también fue el registro de temperatura más baja, con un promedio de 8,2 º C antes, que bajó hasta los 7,1 º C.

En su momento, el teniente Coronel Giovanni Jiménez, Subdirector de Meteorología del Ideam, dijo que Colombia presenta un déficit acumulado de lluvias desde mayo de 2023, que además fue el año más caluroso registrado en la historia desde la edad preindustrial. “Vamos a continuar con esas condiciones de escasez, sobre todo durante los últimos días de febrero y con mayor énfasis en las regiones Caribe, Andina y Pacífica”, cuenta. Y todo indica, según él, a que las cosas seguirán iguales hasta marzo de este año. En abril y mayo también se verán rezagos de la falta de precipitaciones, sobre todo para la recuperación de algunas cuencas que se han visto afectadas tras las altas temperaturas.

Lea también: Así va el fenómeno de El Niño en Colombia este 15 de febrero.

Igualmente, en palabras de Jiménez, se espera que el fenómeno de La Niña, caracterizado por abundancia de lluvias y condiciones húmedas, aumente sus posibilidades de presencia durante el segundo semestre de 2024, específicamente en agosto, septiembre y octubre.

Pero, ¿si durante los últimos días ha llovido en algunas regiones del país, por qué se afirma entonces que hay escasez? Porque, como explica Jiménez, el fenómeno de El Niño no es el único evento meteorológico presente en Colombia. “En días pasados, por ejemplo, se presentó un frente frío en la cuenca del mar Caribe, lo que deterioró las condiciones en el mar y en el territorio continental, ya que encaminó toda la humedad de la Amazonía hacia el centro del país, y favoreció al desarrollo de nubosidades y precipitaciones varias”, dice. Pero el hecho de que ahora mismo llueva en algunos territorios no significa que sus cuencas se puedan estabilizar. “Eso va a tomar más tiempo”, continúa Jiménez.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜