Europa atraviesa una ola de calor sin precedentes y su impacto también sería en el bolsillo

PARÍS, 27/05/2026.- El sol luce este miércoles en París. Francia registró ayer un nuevo récord histórico de calor para un mes de mayo, por segundo día consecutivo, en medio de una ola de calor inusual para estas fechas y que ya ha dejado al menos ocho fallecidos, entre ellos una nueva víctima por ahogamiento en el departamento de Val-d'Oise, al norte de París. EFE/ Edgar Sapiña Manchado Foto: EFE - Edgar Sapiña Manchado

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Europa está atravesando una ola de calor que ha generado temperaturas extremas en varias partes del continente. Países como Francia, Reino Unido y España ya han anunciado medidas ante el impacto del calor en sus ciudades.

Como explicamos en esta nota, el fenómeno que atraviesa gran parte de este continente es conocido como domo de calor y se caracteriza por las altas presiones que se registran en la atmósfera. Debido a esto, el calor se acumula y puede mantenerse allí durante varios días.

Francia, por ejemplo, ha registrado las jornadas más cálidas desde hace más de medio siglo, con temperaturas que superan los 44 °C. Además, se ha reportado el fallecimiento de 40 personas por ahogamiento, mientras nadaban en aguas no vigiladas.

En el Reino Unido también ocurrió algo insólito, como lo reportó la BBC: una conferencia sobre el calor extremo que estaba programada para esta semana en Londres tuvo que ser cancelada debido, justamente, al calor extremo.

Ante esto, las autoridades de varios países europeos ya han tomado medidas para evitar impactos en la salud de las personas y en el ambiente, como suspender clases presenciales o tomar acciones preventivas frente a posibles incendios forestales.

Pero, el impacto de esta ola de calor no estaría solo en la salud y el ambiente. Un análisis de Climate Analytics, una organización que estudia los impactos del cambio climático en el mundo, advierte que también hay una gran preocupación por las afectaciones económicas que traen este tipo de eventos climáticos extremos.

“La masiva ola de calor que atraviesa Europa en este momento ya está amenazando la salud, los medios de vida y la capacidad de trabajo de las personas. Cuando el calor extremo coincide con la sequía, el daño puede ser mucho mayor”, señaló Jessie Schleypen, economista de Climate Analytics, en un comunicado.

Schleypen es la autora principal de un estudio publicado recientemente en la revista Global Environmental Change. Allí, junto a otros colegas, la investigadora explica que el calor extremo sumado a la sequía, que suelen juntarse durante el verano, tiene un impacto cada vez más fuerte en los ingresos de las familias, generando afectaciones económicas y una profundización de la desigualdad.

“Los eventos combinados de calor y sequía ya reducen los ingresos promedio de los hogares europeos en casi un 3%, con pérdidas mucho mayores en las regiones más afectadas”, explica la organización en el comunicado. Pero el impacto es muy diferente cuando se analiza por nivel de ingresos.

Según el estudio, las personas de ingresos bajos pierden 2,7 % más ingresos que las de ingresos altos durante el impacto de un evento combinado de calor extremo y sequía. Para hacer este análisis, los investigadores revisaron el impacto de los eventos climáticos de este tipo que se han presentado entre 2004 y 2022 en Europa.

“Si el calentamiento global alcanza los 2,7 °C hacia 2100, como es probable bajo las políticas y acciones actuales, el hogar europeo promedio verá caer sus ingresos en un 27%. Limitar el calentamiento global a 1,5 °C, el compromiso del Acuerdo de París, reduciría esa cifra al 7%“, asegura Climate Analytics en el comunicado.

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