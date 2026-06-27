¿Europa sí se está calentando más rápido que los otros continentes?

En la ola de calor de 2003, que se cobró la vida de hasta 70.000 personas en toda Europa / Valentine CHAPUIS / AFP.
Foto: AFP - VALENTINE CHAPUIS
La segunda ola de calor récord en Europa occidental en un mes sigue una tendencia desalentadora: durante las últimas tres décadas, Europa se ha calentado más rápido que ningún otro continente.
Las temperaturas promedio en ese continente han subido aproximadamente 0,56 grados Celsius por década desde mediados de la década de 1990; más del doble del ritmo de
Por Raymond Zhong / The New York Times
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