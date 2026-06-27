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¿Europa sí se está calentando más rápido que los otros continentes?

No es solo que se estén rompiendo récords de temperatura; lo que asombra a los científicos son los márgenes por los que se están superando los récords anteriores.

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Raymond Zhong / The New York Times
27 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
En la ola de calor de 2003, que se cobró la vida de hasta 70.000 personas en toda Europa / Valentine CHAPUIS / AFP.
En la ola de calor de 2003, que se cobró la vida de hasta 70.000 personas en toda Europa / Valentine CHAPUIS / AFP.
Foto: AFP - VALENTINE CHAPUIS

La segunda ola de calor récord en Europa occidental en un mes sigue una tendencia desalentadora: durante las últimas tres décadas, Europa se ha calentado más rápido que ningún otro continente.

Las temperaturas promedio en ese continente han subido aproximadamente 0,56 grados Celsius por década desde mediados de la década de 1990; más del doble del ritmo de

Por Raymond Zhong / The New York Times

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