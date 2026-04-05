Falleció funcionario del PNN Los Nevados. Esto comunicó Parques Nacionales Naturales

Cristian Hernán Arcila Herrera era oriundo de Líbano, en Tolima. Foto: PNN

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Parques Nacionales Naturales (PNN) lamentó la muerte de Cristian Hernán Arcila Herrera, un guardaparques de 38 años que falleció en la madrugada del pasado sábado 4 de abril. Aunque la entidad no dio detalles sobre las causas de su muerte, afirmó que el evento ocurrió “mientras cumplía con su vocación de proteger nuestros parques y la riqueza natural de Colombia”.

Arcila, oriundo del municipio de Líbano, en Tolima, se dedicó a la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde trabajó como guardaparques durante cinco años. Entre sus labores se destacaban desde el monitoreo de especies de fauna silvestre hasta la vigilancia y prevención en zonas de alta montaña.

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“Hoy despedimos a un compañero excepcional, cuya vocación, entrega y calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria”, comunicó PNN. “Su vida es un ejemplo de amor por la naturaleza y de servicio desinteresado, y su recuerdo seguirá inspirándonos en cada acción por la conservación de nuestro patrimonio natural”.

Arcila también era estudiante de Tecnología Agroforestal en la Universidad del Tolima, lo cual le permitía vincular su vocación por la ciencia con el respeto hacia la vida silvestre, así como con su pasión por las aves. “Su conocimiento del territorio, su amor por la naturaleza y su compromiso con cada labor diaria hicieron de él un referente de entrega y profesionalismo”, agregó Parques Nacionales Naturales.

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La entidad extendió sus condolencias a la familia de Arcila y a sus amigos. El funcionario, apuntó PNN, siempre tenía disposición para ayudar y compartir su experiencia con sus compañeros.

Entre ellos, Nelson Cardona, también guardaparques del PNN Los Nevados, expresó desde el municipio de Murillo, en Tolima, su más sentido pésame por su muerte. “Lo sentimos en el alma. Sabemos lo que conlleva ser un guardaparques y nos duele mucho la desaparición de Cristián”, dijo.

Desde Parques Nacionales Naturales, según confirmó la entidad a este diario, continúan en el proceso de verificación de la información y atendiendo los asuntos legales correspondientes al caso.

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