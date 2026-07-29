Fenómeno de El Niño: El Espectador le explica lo que sabemos y lo que se nos viene

Fenómeno de El Niño.
Foto: Katerine González Clavijo
Es miércoles, día de El Espectador le explica. Mientras unos viven tiempos de temperaturas tan altas que cruzan todos los límites conocidos, otros sobreviven a las inundaciones que están arrasado con sus vidas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tanto nos puede afectar en nuestro diario vivir? ¿Podemos hacer algo para prevenirlo o, en últimas, gestionarlo? ¿Se puede reducir el impacto? ¿Cómo se podrían ver tocadas las cadenas de suministro que necesitamos todos a la hora de comprar alimentos o pagar la factura de energía o del servicio...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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