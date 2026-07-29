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Fenómeno de El Niño: El Espectador le explica lo que sabemos y lo que se nos viene

Se prevén afectaciones en sectores como el agro, la pesca, las exportaciones, el de la energía y, claro, el agua; ya está en marcha la “situación de desastre nacional” y el reto que se le viene al nuevo gobierno es mayúsculo.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
29 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
Fenómeno de El Niño.
Fenómeno de El Niño.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Mientras unos viven tiempos de temperaturas tan altas que cruzan todos los límites conocidos, otros sobreviven a las inundaciones que están arrasado con sus vidas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tanto nos puede afectar en nuestro diario vivir? ¿Podemos hacer algo para prevenirlo o, en últimas, gestionarlo? ¿Se puede reducir el impacto? ¿Cómo se podrían ver tocadas las cadenas de suministro que necesitamos todos a la hora de comprar alimentos o pagar la factura de energía o del servicio...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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