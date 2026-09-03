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03 de septiembre de 2026 - 01:00 p. m.

Le explicamos los nuevos datos sobre el fenómeno de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial acaba de publicar un nuevo reporte que indica que la probabilidad de que El Niño se prolongue hasta el 2027 es del 100 %. ¿Cuándo alcanzará su pico?

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