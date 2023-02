Frans de Waal: “El comportamiento homosexual es bastante común en los primates”

Frans de Waal, quien entre otras cosas dice que hay activismos muy ingenuos, en la U. de los Andes. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

En una gran sala de la rectoría de la U. de los Andes, el primatólogo neerlandés Frans de Waal recibe a El Espectador para una entrevista que pronto se vuelve una clase de biología. Habla de monos, bonobos y otros primates a los que ha dedicado una vida de estudio, la suficiente para decir que no son tan diferentes a los humanos como a veces creemos. “No tenemos cerebros diferentes, son esencialmente los mismos. Tú básicamente tienes un gran cerebro de mono”, dice en un momento de la conversación.

“¿Existe la palabra ‘género’ en español?”, pregunta después. Su reciente libro “Different: Gender through the eyes of a primatologist” (traducido como “Diferentes: lo que los primates nos enseñan sobre el género”) ha levantado una intensa discusión en las ciencias sobre género y sexo. Allí escribió de homosexualidad en los primates, de machos que no se comportan como “machos” y hembras que no se comportan como “hembras”. “Probablemente, no somos la única especie que tiene género”, se aventura a decir.