Colectivos en resistencia: cuidado y justicia climática

El trabajo colectivo es una expresión que entrelaza saberes y conocimientos para la supervivencia y la protección del lugar donde habitamos. Sin embargo, esta labor implica tiempo, disposición y recursos para garantizar en el tiempo.

A través de la comunicación y la fotografía, esta muestra visibiliza las formas de vida con las que las comunidades y organizaciones locales del país enfrentan los retos cotidianos que impone el cambio climático y crean alternativas de cuidado y resiliencia.

Cada imagen y relato muestran que, aunque las soluciones nacen de la colaboración, de la memoria y de la creatividad de los pueblos, los recursos son limitados y las demandas incesantes. Por eso, desde la Asociación Ambiente y Sociedad promovemos el fortalecimiento de capacidades en temas de financiamiento climático, con el objetivo de concientizar y sensibilizar que estas apuestas no pueden sostenerse sin compromisos claros de los gobiernos y de la comunidad internacional. Estamos convencidos de que la acción climática requiere voluntad política y financiamiento suficiente, equitativo y justo para garantizar futuros sostenibles.

* Esta galería hace parte de una alianza entre El Espectador y Ambiente y Sociedad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜