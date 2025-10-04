Logo El Espectador
Colectivos en resistencia: cuidado y justicia climática

Esta galería visibiliza las formas de vida con las que las comunidades y organizaciones locales del país enfrentan los retos cotidianos que impone el cambio climático y crean alternativas de cuidado y resiliencia.

Redacción Ambiente
04 de octubre de 2025 - 02:07 p. m.
La defensa ambiental y territorial es un ejercicio cotidiano de prácticas y costumbres: herencia inmaterial para las nuevas generaciones que cuidarán el territorio, asegurando que familias y comunidades tengan un futuro.
Foto: Animales de Monte

El trabajo colectivo es una expresión que entrelaza saberes y conocimientos para la supervivencia y la protección del lugar donde habitamos. Sin embargo, esta labor implica tiempo, disposición y recursos para garantizar en el tiempo.

A través de la comunicación y la fotografía, esta muestra visibiliza las formas de vida con las que las comunidades y organizaciones locales del país enfrentan los retos cotidianos que impone el cambio climático y crean alternativas de cuidado y resiliencia.

Cada imagen y relato muestran que, aunque las soluciones nacen de la colaboración, de la memoria y de la creatividad de los pueblos, los recursos son limitados y las demandas incesantes. Por eso, desde la Asociación Ambiente y Sociedad promovemos el fortalecimiento de capacidades en temas de financiamiento climático, con el objetivo de concientizar y sensibilizar que estas apuestas no pueden sostenerse sin compromisos claros de los gobiernos y de la comunidad internacional. Estamos convencidos de que la acción climática requiere voluntad política y financiamiento suficiente, equitativo y justo para garantizar futuros sostenibles.

* Esta galería hace parte de una alianza entre El Espectador y Ambiente y Sociedad.

Por Redacción Ambiente

