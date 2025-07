Geotermia e hidrógeno blanco: ¿energías alternativas en el subsuelo de Colombia?

Opinión Foto: El Espectador

La confiabilidad del sistema eléctrico nacional depende de lo que técnicamente se denomina energía “firme”: aquella que está disponible de forma constante, predecible y no intermitente. En el diseño tradicional del sistema colombiano, esta firmeza ha estado garantizada por la generación termoeléctrica —plantas que funcionan con carbón, gas natural y diésel—, las cuales aportan entre el 30% y 50% de la demanda nacional, según la estacionalidad y los efectos del Fenómeno de El Niño.

Si bien estas plantas han ofrecido seguridad energética, lo hacen a un alto costo ambiental y climático: la generación térmica es responsable de aproximadamente el 37% de las emisiones totales de CO₂ del sector eléctrico en Colombia.

Pero la energía firme no tiene por qué ser sinónimo de energía fósil. Otros modelos eléctricos han logrado la confiabilidad a través del almacenamiento estratégico. En particular, las represas pueden operar no solo como generadoras de energía primaria, sino también como reservas despachables que respaldan el sistema ante eventualidades.

Esto requiere diferenciar aquellas plantas hidroeléctricas a filo de agua —que generan según el caudal inmediato—, de aquellas que cuentan con embalses de gran capacidad de almacenamiento, las cuales pueden sostener generación por más de un mes. En Colombia, los embalses con mayor capacidad de almacenamiento incluyen Guatapé (365 días), Urrá, Sogamoso y Guavio (90 días), entre otros.

Aprovechar esta firmeza hidroeléctrica requiere tanto de voluntad política como de una reingeniería institucional y técnica. El operador del sistema interconectado, XM S.A., debería ajustar sus modelos de despacho para priorizar el uso estratégico de estas reservas frente a eventos climáticos extremos y la creciente variabilidad de las fuentes solares y eólicas.

Este rediseño, por supuesto, exige voluntad política, expresa sin reparos por este gobierno, la cual también requiere la concurrencia del sector privado, particularmente del gremio de los generadores de energía.

Además del almacenamiento, existe otra fuente de energía firme, limpia y prácticamente ignorada en Colombia: la geotermia. Esta consiste en el aprovechamiento del calor interno de la Tierra —ya sea en forma de roca caliente, vapor o agua geotérmica— para generar electricidad o calor directamente. La geotermia tiene tres ventajas que la convierten en una fuente estratégica: primero, su carácter de energía firme y despachable, con factores de planta superiores al 90%, lo que significa que pueden operar de forma continua durante casi todo el año. Segundo, sus emisiones de CO₂ son casi nulas: se estima que produce menos de 50 gramos de CO₂ por kWh, frente a los más de 900 g/kWh de una planta a carbón. Tercero, su longevidad: existen plantas geotérmicas operativas desde hace más de 50 años, y con mantenimiento adecuado pueden durar hasta un siglo.

Colombia, al encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, cuenta con un potencial geotérmico relevante, particularmente en zonas como los volcanes Nevado del Ruiz, Azufral, Galeras y Cerro Negro-Támaso. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha estimado que el potencial técnico del país ronda los 1.000 MW, el cual por su distribución geográfica podría generar no solo firmeza sino mayor confiabilidad.

Pese a los beneficios, el desarrollo geotérmico ha sido relegado en Colombia. La pregunta que surge es si esto obedece a una ignorancia administrada, o a la defensa de intereses económicos que giran en torno a la generación térmica fósil.

Con el objetivo de ver y aprender de los vecinos, interesante resulta que, mientras en Colombia no existe aún una planta geotérmica en operación comercial, Ecuador —con una geología similar— ya opera la planta geotérmica de Chachimbiro en Imbabura. México y El Salvador, países latinoamericanos con tradición en geotermia, también demuestran que esta tecnología es viable técnica y económicamente, sobre todo cuando se apoya con políticas públicas decididas. Desde el actual gobierno hemos comenzado a corregir esta omisión histórica.

Pero la geotermia no es la única oportunidad que ofrece el subsuelo colombiano. En 2023, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció un hallazgo sin precedentes: la presencia de hidrógeno blanco en el subsuelo del departamento de Santander, en inmediaciones de la serranía de La Paz. Hace escasamente una semana, otra noticia de la ANH pasó desapercibida: cuatro pozos estratigráficos — Macanal1X, Fómeque1X, San Rafael1X y San Rafael2X—, localizados en las cuencas Cordillera Oriental y Sinú-San Jacinto, demostraron presencia de hidrógeno natural libre en el subsuelo. Estos descubrimientos serían pioneros en América Latina y posicionan a Colombia en el naciente mapa global del hidrógeno geológico.

A diferencia del hidrógeno “verde” —que se produce mediante electrólisis del agua usando energías renovables—, el hidrógeno blanco es un recurso natural generado por procesos geológicos profundos. Al no requerir insumos energéticos para su producción, su huella de carbono es nula. Esto lo convierte en un vector energético ideal para sectores de difícil descarbonización como la siderurgia, el cemento y el transporte de carga pesada.

A nivel global, solo Australia y Francia han reportado hallazgos significativos y están avanzando en su comercialización. Si bien aún falta determinar el volumen total y la viabilidad técnica y económica de su extracción en Colombia, el descubrimiento merece atención prioritaria. Puede constituir un paso clave hacia la diversificación de la matriz energética y la soberanía energética del país.

Permítaseme cerrar estas reflexiones con una anécdota personal. Cuando asumí como ministra de Minas y Energía en el primer gobierno progresista de Colombia, el presidente Gustavo Petro me encomendó liderar la transición energética justa. En ese proceso conocí al doctor Felipe González-Penagos, geólogo y experto en energías del subsuelo, quien llevaba años proponiendo que Ecopetrol explorara el potencial de la geotermia y el hidrógeno blanco. En una empresa entonces anquilosada en la lógica del extractivismo fósil, sus ideas fueron marginadas.

Decidí nombrarlo director de Hidrocarburos y, bajo su liderazgo, impulsamos una agenda de conocimiento, exploración e impulso a estas fuentes del subsuelo, la cual consolidamos con entidades como el SGC y la ANH. Gracias a ese trabajo, hoy Colombia tiene una hoja de ruta para aprovechar estos recursos limpios y firmes, en lugar de seguir apostando a una matriz fósil, contaminante y vulnerable.

El subsuelo de Colombia guarda algo más que recursos: guarda la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestra historia. Si tenemos el coraje de transformar el modelo energético, podremos desmontar la economía de despojo y dependencia que nos ha sido impuesta, y construir en su lugar un camino de soberanía, justicia climática y dignidad.

Así lo confirmo hoy con orgullo: invertir nuestra inteligencia, recursos y voluntad política en la transición energética justa fue el camino acertado. Lo que está en juego no es solo el futuro energético, sino el tipo de sociedad que queremos ser. Porque no hay justicia ambiental sin justicia social, y no hay justicia social sin transformar las estructuras energéticas que perpetúan la dependencia, nuestro compromiso seguirá siendo superar el extractivismo y el empobrecimiento del Sur Global.

*Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y exministra de Minas y Energía.

