Ambiente
Ginny Alba, la primera negociadora indígena por Colombia en una cumbre de cambio climático

Ginny Alba fue la primera mujer indígena en hacer parte de una delegación de negociadores de Colombia en una cumbre de biodiversidad. En la COP30 de cambio climático que se celebra desde hace una semana en Belén, Brasil, volvió con este rol. Pero no lo hizo sola: ahora tiene dos compañeras más. ¿Cómo llegó a esta posición y cuáles son sus peticiones?

18 de noviembre de 2025 - 04:54 p. m.
Foto: César Giraldo Zuluaga

Desde que inició la cumbre de cambio climático (COP30), en Belén, Brasil, los indígenas amazónicos han hecho sentir su fuerza y unión con varias protestas y una multitudinaria marcha donde simbolizaron un funeral de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).

Su amplia presencia en las calles de esta ciudad amazónica, ubicada al norte de Brasil, contrasta con su baja representación en la Zona Azul, donde se adelantan las negociaciones formales entre delegados de más de 190 países. Aunque no hay cifras oficiales hasta el momento, el...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

