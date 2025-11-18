Ginny Alba, la primera negociadora indígena por Colombia en una cumbre de cambio climático

Ella es Ginny Alba, la primera mujer indígena en hacer parte de una delegación de negociadores de Colombia en una cumbre de biodiversidad. /César Giraldo y agencias. Foto: César Giraldo Zuluaga

Desde que inició la cumbre de cambio climático (COP30), en Belén, Brasil, los indígenas amazónicos han hecho sentir su fuerza y unión con varias protestas y una multitudinaria marcha donde simbolizaron un funeral de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).

Su amplia presencia en las calles de esta ciudad amazónica, ubicada al norte de Brasil, contrasta con su baja representación en la Zona Azul, donde se adelantan las negociaciones formales entre delegados de más de 190 países. Aunque no hay cifras oficiales hasta el momento, el...