Gobierno activa plan de choque contra la minería ilegal en el sur del Tolima

En las últimas semanas se han conocido noticias y balances de operativos contra la minería en el sur del departamento del Tolima. Este lunes 23 de febrero, por ejemplo, miembros del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de extracción ilegal de oro, que pertenecía, según las autoridades, al Bloque Occidental Isaías Pardo, de la Estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Como señala la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, la situación en el departamento se ha “desbordado”. Refiriéndose al caso del municipio de Ataco, Alfonso asegura que “la estadística que se tiene es que se generan más de COP 4.000 millones diarios, con actividades que desbordan cualquier capacidad”, sostuvo en una rueda de prensa este lunes 24 de febrero.

Ante este panorama, y tras una reunión interinstitucional, el Ministerio de Ambiente anunció este martes una serie de medidas para enfrentar la minería ilegal, en particular de oro, en el departamento. En el encuentro participaron la Gobernación del Tolima, el Ejército Nacional, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional (Dicar), la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Según se conoció, la estrategia incluirá acciones de control de focos de extracción ilegal, operativos contra maquinaria utilizada en estas actividades, la creación de mesas técnicas y la activación de un Puesto de Mando Unificado Ambiental y Social para articular la respuesta entre las distintas entidades.

Como precisó Alfonso, de Cortolima, uno de los puntos priorizados será el municipio de Ataco. “Hemos adelantado un trabajo articulado con elConsejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales y hemos entregado una ruta de trabajo en el marco de una acción integral del Estado para enfrentar este flagelo de la minería ilegal, en el que están involucrados grupos al margen de la ley”, aseguró tras la reunión.

Por su parte, el brigadier general Carlos Oviedo, director de la Dicar, precisó que el enfoque de estas acciones es “ese instrumentalizador o esa gran cabeza que articula toda la capacidad que llega al territorio para afectar el capital natural. Se ha ordenado una acción integral para impactar este fenómeno con todas las capacidades de la Fuerza Pública y de talento humano para hacer un control territorial, identificar cuáles son los puntos de extracción ilícita de yacimientos mineros y ejecutar acciones operativas contra los medios mecanizados”.

