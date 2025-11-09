Gobierno aprueba construcción de dos proyectos de energía solar cerca de la Sierra Nevada

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, esta es la primera vez que una comunidad indígena es socia directa de un proyecto de generación solar. Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el Gobierno Nacional había aprobado la construcción de dos parques solares en la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales tienen como objetivo llevar energía limpia al pueblo Arhuaco. “Los proyectos solares ‘Parque Solar TERRA I’ y ‘Parque Solar TERRA II’ se desarrollarán en el municipio de El Copey, Cesar”, añadió la cartera.

De acuerdo con la entidad, esta es la primera vez que una comunidad indígena es socia directa de un proyecto de generación solar y que, además, hace parte del Sistema Interconectado Nacional. “Lo que hoy logramos con el pueblo Arhuaco queremos replicarlo con los pequeños mineros del carbón, para que ellos también sean parte de la transición”, anotó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

Ambos proyectos, añadió Palma, fueron diseñados por el pueblo Arhuaco y se caracterizan porque “fusionan el conocimiento ancestral con el moderno en el tema de la transición energética”.

Los proyectos TERRA I y TERRA II hacen parte de la TERRA Initiative, considerada el proyecto solar más grande de América Latina, la cual cuenta con una inversión total de USD 149 millones, distribuidos en tres fases. En la primera, comenzará la construcción dentro de los próximos meses y contempla 52 MW de capacidad instalada.

En esta primera fase, la comunidad ya cuenta con 232 hectáreas, de las cuales 38 serán destinadas a los parques solares, de acuerdo con la cartera. La otra fracción de la tierra será destinada a la construcción de un nuevo pueblo indígena con capacidad para 125 edificaciones y para el desarrollo de proyectos productivos comunitarios que fortalecerán su autonomía económica.

En una segunda fase, las obras se centrarán en el municipio de Fundación, Magdalena, y contarán con 800 hectáreas, las cuales fueron adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras al pueblo Arhuaco. Hasta el momento, el proyecto cuenta con un 70 % de financiación local a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Finalmente, este proyecto contempla la construcción del nuevo pueblo indígena “La Estrella del Amanecer”, donde se establecerán 45 familias Arhuacas, explicó la cartera en el comunicado.

Como hemos contado en estas páginas, estos proyectos hacen parte de Terra Initiative, un parque solar que se construirá fuera del área de protección ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta iniciativa, aunque involucra a una empresa privada, no requirió de consulta previa.

En términos técnicos, este parque generará 39.9 megavatios (MW) de energía que serán vendidos a la red eléctrica nacional, para distribuirse al resto del país. Se instalarán 89.000 paneles solares y dos plantas de generación eléctrica en 40 hectáreas.

Pero, a diferencia de otros proyectos de energías renovables en la región, su construcción y funcionamiento estarán alineados con las peticiones del pueblo Arhuaco. “A nosotros, por ejemplo, nos toca coordinar actividades de acuerdo con el calendario lunar y establecer horarios basados en los momentos del día en los que se trabaja”, contaba hace un par de meses a este diario Marco Páez, director de Greenwood Energy en Colombia, la empresa con la que se asoció la Confederación Indígena Tayrona (CIT).

